Javi Poves da un paso al lado y deja la presidencia del Moscardó

Celia Pérez 08 ABR 2026 - 10:27h.

La cede al venezolano Arturo Ignacio Siso Sosa

La RFEF sanciona a Javi Poves con dos años de inhabilitación y él reacciona: "Supongo que a Rui Costa lo meterán en la cárcel, ¿no?"

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Javi Poves ha decidido dar un paso al lado en el CD Moscardó. Tras dejar el banquillo en el pasado mes de enero, ahora ha decidido dejar la presidencia del club. Lo hace tras una temporada cargada de polémica, con cruces ya sea contra la Real Federación Española de Fútbol, contra Marina Rivers o el futbolista del Valencia Hugo Duro, cediendo su sitio a un nuevo inquilino.

Según cuenta Isaac Fouto en El Partidazo, Javi Poves ha abandonado la presidencia del CD Moscardó para dejarla en manos del venezolano Arturo Ignacio Siso Sosa. La intención de Poves es seguir en el club, pero dando un paso a lado como cabeza visible para seguir sumando más gente al proyecto del conjunto madrileño.

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El madrileño dejó de ser el encargado de dirigir al equipo a principios de año. Debido al mal ambiente que existe en su vestuario, Poves decidió dar un paso al lado y dejar el mando de la plantilla para centrarse en la dirección del club. Ahora vuelve a escena con su retirada como presidente del club para pasar a un segundo plano.

El conjunto de la Segunda RFEF viene de empatar a uno contra el Getafe B en un partido que hunde aún más en el descenso. El Moscardó se encuentra en antepenúltima posición del grupo 5 con tan sólo 30 puntos (8 victorias, 6 empate y 16 derrotas) en 30 jornadas.

La última polémica de Javi Poves antes de abandonar la presidencia

Su última gran polémica la protagonizó hace un par de meses por un incidente con un colegiado, por el que la RFEF decidió imponerle una inhabilitación de dos años y una multa económica de 3.500 euros. Todo ello provocó una tremenda rajada del que entonces era aún presidente del conjunto madrileño en el que no dejaba títere con cabeza.