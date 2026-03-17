Jorge Morán 17 MAR 2026 - 10:43h.

Katarina Amalija habló en una entrevista sobre sus encuentros sexuales con los futbolistas

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La vida privada de los futbolistas es algo que cada vez está más en boca de todos. Y sino que se lo digan a Kylian Mbappé, 'cazado' en París con Ester Expósito durante el comienzo de su relación. Es por ello que muchos jugadores toman la decisión de salvaguardar su espalda, obligando a sus encuentros sexuales a firmar un contrato de confidencialidad.

Un compromiso que ha desvelado la influencer alemana Katarina Amalija, quién se autodenomina la 'novia temporal de los futbolistas'. La de 26 años no puede dar nombres, pero contó como se ha acostado con muchos futbolistas de élite que intentan salvaguardar su imagen pública incluyendo contratos en estos encuentros.

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Los contratos de confidencial de los futbolistas

Durante su entrevista con el medio Record, la influencer explica que muy pocos futbolistas son fieles dentro de su matrimonio. "La lealtad en el mundo del fútbol es casi imposible de encontrar. Muchos jugadores, incluso aquellos que están felizmente casados y tienen hijos, buscan aventuras extramatrimoniales sin ningún reparo", desvela.

Lejos del lujo que tienen los futbolistas, los aviones privados o el dinero, Amalija explica que ella 'no cobra nada' por estos encuentros y explica que todo se debe a la búsqueda de un 'placer momentáneo'. "Solo busco pasarlo bien", explica.

"La atención que recibo de los futbolistas no es tan especial como pensaba. Hoy en día, se ha convertido en mi rutina diaria", apunta la influencer, quién ha sido relacionada con varios futbolistas importantes de Turquía o Alemania.

Los encuentros entre Amalija y los futbolistas quedan marcados por estos acuerdos de confidencialidad que los futbolistas obligan a firmar. No sólo se deben por infidelidades a su pareja, también para 'evitarse problemas con los clubes o los patrocinadores'.