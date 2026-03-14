David Torres 14 MAR 2026 - 16:35h.

Emotivo abrazo entre Jorge Latorre y su abuelo que lo acompaña a todos los campos

Más que un sentimiento: El Valencia CF es el club de LALIGA que más se transmite de padres a hijos

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ValenciaLa Ciudad del Fútbol “Juanfran Torres” acogerá los próximos 13 y 14 de marzo la quinta edición del torneo nacional e internacional de fútbol base “Hatton Crevillent Cup”, una cita que se consolida como uno de los grandes referentes del fútbol formativo en España. En ella se han visto golazos como el del hijo de Iker Muniain, o escenas que derriten el corazón de cualquier seguidor como la que ha protagonizado Jorge Latorre con su abuelo.

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La historia de Jorge Latorre

El vídeo publicado por DAZN en redes sociales se ha convertido en uno de esos contenidos capaces de explicar en apenas unos segundos lo que significa el valencianismo. En el clip, aparece un abuelo junto a su nieto en el torneo de cantera mientras comparten un momento cargado de emoción, una escena que rápidamente ha conectado con miles de aficionados y se ha viralizado en redes. La publicación, acompañada del mensaje “que no nos falten nunca los abuelos”, resume a la perfección la esencia de una afición en la que la pasión por el escudo se transmite dentro de casa y de generación en generación. El futbolista de 11 años es Jorge Latorre y el cariño que le da su abuelo emociona hasta la presentadora.

No es casualidad. No en vano, el Valencia CF es el club de LALIGA que más se transmite de padres a hijos, el valencianismo es uno de los ejemplos más claros de herencia futbolística en España. Los estudios de LALIGA reflejan que el club de Mestalla es el que más afición transmite de padres a hijos.

Ese legado emocional es precisamente el que vuelve a emerger cada vez que aparecen historias como la que ha vuelto a emocionar a la afición y que emula al vídeo viral de LALIGA que emociona al valencianismo: “Será mi legado, será del Valencia hasta que me muera”. El sentimiento valencianista se vive como una herencia que pasa de abuelos a padres y de padres a hijos, un vínculo que convierte al club en algo más que fútbol. Y ese es, probablemente, el motivo por el que un simple vídeo puede hacerse viral: porque en Mestalla el Valencia no solo se anima, se hereda.