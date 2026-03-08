David Torres 08 MAR 2026 - 16:43h.

El VCF Mestalla se adelantó con un golazo de Mario Domínguez

El VCF Mestalla tiene una salida complicada ante el Girona B

El VCF Mestalla ha disputado en la matinal de este domingo el partido ante el Girona FC B correspondiente a la jornada 26 del Grupo III de Segunda Federación. El encuentro, disputado en el Municipal de Vidreres, ha finalizado con empate 1-1 en un partido en que se adelantó el filial nada más comenzar la segunda parte con gran gol de Mario Domínguez, pero vio como le empataba el Girona FC B en el ecuador de esa segunda mitad en una jugada desafortunada.

El filial, a pesar de las múltiples bajas, quería reencontrarse con la victoria ante el Girona FC B y convertir en puntos las buenas sensaciones de las últimas jornadas ante los equipos de la zona alta de la clasificación. Las intenciones quedaban claras con una doble referencia ofensiva con Mario Domínguez y Aimar Blázquez.

Los primeros minutos de tanteo entre los dos equipos tratando de evitar los ataques rivales, en el caso del VCF Mestalla de un Girona B que intentó acercarse mediante alguna acción a pelota parada o con centros peligrosos desde la izquierda a los que respondió el filial valencianista con lanzamientos de Mario Domínguez y Aimar Blázquez y una secuencia de saques de esquina que se lanzaron sin consecuencias.

Durante la primera mitad las defensas se impusieron a los ataques sin ocasiones claras para los dos equipos que intentaban no desorganizarse y que llegaron al descanso con empate en el marcador.

Golazo de Mario Domínguez

La segunda parte cambio completamente nada más iniciarse. Saque de centro del Girona y una recuperación rápida del VCF Mestalla que acabó con el balón en los pies de Mario Domínguez que desde la frontal no se lo pensó y golpeó para acabar batiendo a Sergi Puig para adelantar al filial valencianista.

Buscó la reacción el Girona FC B que dispuso de dos saques de esquina de forma consecutiva y algún lanzamiento lejano que detuvo sin problemas Raúl Jiménez que posteriormente realizó una intervención de gran mérito para evitar el empate local que llegó poco después en un rechace que aprovechó Carles Garrido.

Miguel Ángel Angulo movió el banquillo para refrescar al equipo y buscar de nuevo ponerse en ventaja dando entrada a Boyko, Benama y Fontanet, previamente lo había hecho Marcos Navarro, el lateral de l'Eliana botó una falta lateral que remató de cabeza Prevedini ajustado al poste.

En los minutos finales apretó el Girona que tuvo el segundo en botas de Carles Garrido y buscó también el tanto de la victoria el VCF Mestalla que dispuso de un lanzamiento de Boyko y un remate de Benama sin que se moviera finalmente el marcador.

La próxima cita del VCF Mestalla será en el Antonio Puchades ante la SD Ibiza el domingo 15 de marzo a las 12:00 h.