David Torres 07 MAR 2026 - 17:30h.

Joaquín Delgado ajusticia al VCF Mestalla

El Girona B es un equipo de la parte alta

El VCF Mestalla afronta este fin de semana otro encuentro complicado. El conjunto que dirige Miguel Ángel Angulo quiere reencontrarse con la victoria tras enfrentarse de forma consecutiva a cuatro rivales de la zona alta de la clasificación, donde logró puntuar con dos. El filial busca encontrar por fin ese resultado que acompañe a las buenas sensaciones de juego para comenzar a distanciarse de los puestos de peligro.

Los valencianistas quieren regresar cuanto antes a la senda de victoria ante un Girona FC 'B' que se desempeña mucho mejor en casa: 7 victorias, 4 empates y 1 sola derrota en un campo Municipal de Vidreres en que anotan con más facilidad que como visitantes.

El encuentro de la primera vuelta entre VCF Mestalla Y Girona 'B' terminó en victoria (1-0) tras un partido muy exigente. Este será el segundo duelo histórico entre ambos filiales, ya que hasta la fecha no habían compartido grupo en la misma categoría.

Cómo y dónde seguir el Girona - VCF Mestalla

El filial valencianista vuelve a medirse con un equipo de la parte alta de la clasificación como el Girona FC B este domingo a las 12:00 horas en el Estadi Municipal Vidreres en encuentro correspondiente a la Jornada 26 de Segunda Federación Grupo 3. El encuentro se podrá seguir por la radio oficial del VCF.