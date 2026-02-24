David Torres 24 FEB 2026 - 17:01h.

Mäs de 8500 disparos, más de cinco minutos...

Valencia CF; Real Madrid, Barcelona y Maratón en la Exposición del Ninot 2026 entre Ábalos y Trump

Las VegasCuando las Fallas están ya a la vuelta de la esquina, la pirotecnia valenciana Ricardo Caballer acaba de batir en Las Vegas (Estados Unidos) el récord a la mayor mascletà del mundo con un espectáculo grandioso y que ha sido validado en el Guinness World Records, tal y como recoge la propia empresa en sus redes sociales. El equipo de Ricardo Caballer (Ricasa) se ha asociado con Pyrotecnico para llevar a cabo este récord mundial combinando pólvora y drones. Fue un desafío sin precedentes: crear el espectáculo de fuegos artificiales diurnos más grande del mundo combinando la artesanía tradicional española en un entorno espectacular que sólo Las Vegas puede ofrecer. Para lograrlo debía lanzar más de 8.500 disparos; los fuegos artificiales y las estelas de humo utilizados debían ser vívidamente claros en contraste con el cielo de fondo y la duración mínima de cinco minutos y lo logró.

Pero no contento con ello, haciendo gala de su valencianismo, además tuvo un guiño para el equipo de su tierra desplegando el enorme murciélago que preside el escudo del Valencia CF, detalle muy aplaudido por los aficionados en estos tiempos de zozobra con Peter Lim.

¿Quién es Ricardo Caballer? Experiencia hasta en Juegos Olímpicos

Ricardo Caballer Cardo es el actual gerente de Ricardo Caballer–RICASA , una empresa familiar que se remonta a 1881 y que es uno de los nombres con más historia dentro del mundo de la pirotecnia valenciana. Nacido en esta prestigiosa tradición, Ricardo creció inmerso en el oficio, trabajando junto a su abuelo y su padre antes de incorporarse formalmente a la empresa a los 18 años. Su visión transformó a RICASA en una potencia mundial. En 1999, se convirtió en el primero en España en utilizar sistemas de disparo modernos. A esto le siguieron importantes hitos: los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, la celebración del Año Nuevo de Madeira 2002 (entonces la mayor exhibición del mundo) y victorias en competiciones internacionales en Brno, Yokohama y el Golden Jupiter de Montreal.

RICASA se expandió más allá de las exhibiciones para convertirse en uno de los mayores fabricantes de pirotecnia del mundo, abasteciendo giras de grandes artistas, parques temáticos y eventos deportivos internacionales como el que ha protagonizado en Las Vegas.