Valdilecha acogerá entre el 20 y 22 de febrero el Campeonato Internacional de Futbolín

Más de 200 jugadores profesionales y amateurs de futbolín llegados de todo el mundo competirán, este fin de semana, en Valdilecha por hacerse con parte de los 8.000 euros del campeonato con más premios del futbolín en España. Lo harán en el IV Open Internacional Philoro ITSF 500, una cita que ha consolidado a la localidad del Sureste madrileño como parada indispensable del circuito internacional de este deporte.

Y es que, por cuarto año consecutivo, Valdilecha se convertirá, durante tres días, en la Meca del Futbolín, atrayendo a cerca de un centenar de los mejores jugadores de nivel mundial. Profesionales venidos de Reino Unido, Canadá, Suiza o Argentina que se enfrentarán en una decena de categorías a los números 1 de España, Jorge Gómez y David Gañán, quién además es el número 22 del ranking mundial.

A la cita se sumarán una treintena de mujeres provenientes de España, pero también de Alemania, Chile, Francia o Portugal, que competirán también por alzarse con el galardón, tanto en categoría individual, como en dobles o mixto. El torneo, que es puntuable en el ranking internacional, cuenta con el aval de la Federación Española de Futbolín (FEFM), la International Table Soccer Federation (ITSF) y el Ayuntamiento de Valdilecha, así como con el apoyo de los patrocinadores Philoro, Cemex o Tradebe.

Se espera que, durante todo el fin de semana, pasen por el Polideportivo Municipal de Valdilecha unas 1.500 personas, muchas de ellas niños y jóvenes, que podrán también participar de forma paralela en un torneo de FIFA para potenciar sus habilidades y estrategia de juego de cara a su inclusión en el mundo de futbolín. Además, todo el Open se podrá seguir por streaming a través del canal de YouTube de la Federación Española de Futbolín.

Con esta cuarta edición, Valdilecha se consolida como una cita indispensable en el circuito internacional de futbolín, y con ella toda la comarca, que suma competiciones a nivel nacional e internacional también en Carabaña y Loeches, respaldando la aspiración de la Federación por que el Consejo Superior de Deportes lo considere un deporte regulado, como ya lo es en 40 países de todo el mundo.