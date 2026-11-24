Pablo Sánchez 24 NOV 2026 - 08:35h.

Un menor marroquí viaja oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras el partido en Ceuta

El hallazgo se produjo a la finalización del partido

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La Policía Nacional ha localizado esta noche a un migrante de nacionalidad marroquí que se había ocultado en los bajos del autobús del Almería cuando el vehículo estaba estacionado a las puertas de los vestuarios del estadio Alfonso Murube.

Según ha podido comprobar EFE y han informado a EFE fuentes policiales, el hallazgo se ha producido a la finalización del partido que esta noche ha enfrentado al Ceuta con el Almería, valedero para la jornada 15 de LALIGA HYPERMOTION. El autobús del Almería se encontraba estacionado a las puertas de los vestuarios cuando los agentes policiales advirtieron un movimiento sospechoso en los bajos del vehículo.

La inspección permitió localizar a un migrante marroquí que había aprovechado un descuido para introducirse en los bajos del autobús. Aún así, el vehículo no se iba a dirigir hacia el puerto de Ceuta para embarcar hacia Algeciras ya que la expedición del Almería hace noche en la ciudad ceutí, por lo que el embarque no se iba a producir hasta mañana a primera hora.

Traslado a las dependencias policiales

El migrante ha sido trasladado en un vehículo de la Policía Nacional a las dependencias policiales para proceder a los trámites pertinentes. Esta situación es la segunda que se produce esta misma temporada ya que en el mes de septiembre un menor marroquí de 17 años viajó como polizón escondido en los bajos del autobús del Real Valladolid y fue descubierto tras cruzar el Estrecho.

Tras más de una hora por autovía y unos 100 kilómetros recorridos, el menor comenzó a golpear la estructura y a pedir auxilio cerca de Jerez de la Frontera (Cádiz), alrededor de las 22:00 horas del domingo 20 de septiembre. La expedición vallisoletana paró en una estación de servicio, le dio agua, comida y ropa, y el médico del club, Alberto López Moreno, le atendió hasta la llegada de la ambulancia y la Guardia Civil. En los dos casos se trata de migrantes que entraron en la ciudad a finales de julio con motivo de la entrada masiva.