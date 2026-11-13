Fran Fuentes 13 NOV 2026 - 18:28h.

El conjunto del Principado se mide al Almería este sábado

La decisión del Comité de Competición con los últimos minutos del Tenerife-Andorra

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Jesús Owono sigue de baja tras el lance que le costó la vida a Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife. El portero del FC Andorra sigue de baja psicológica tras lo sucedido, y su regreso a los terrenos de juego lo marcará su evolución psicológica. El conjunto andorrano no jugó la pasada jornada, dado que se aplazó el partido ante el RCD Mallorca. Sea como fuere, la sanción por el lance con el futbolista todavía no se conoce, aunque hace dos semanas desde que sucedió. Una situación que ha denunciado públicamente Gerard Piqué, presidente del club, con un vídeo en sus redes sociales.

"Estamos viajando con el FC Andorra, que nos vamos a Almería, que jugamos mañana a las 6 y media. Quiero enviar este vídeo, y es una crítica constructiva, para que veáis en qué situación nos encontramos ahora mismo como club. Tenemos a tres jugadores que el día del Tenerife, por distintas razones, están sancionados sobre el papel. Uno de ellos es Jesús Owono. Y luego tenemos a Efe Akman, con cinco amarillas, y tenemos a Lautaro de León, que también le sacaron la roja por doble amarilla el día del Tenerife. Este partido sucedió hace dos semanas", explica Gerard Piqué.

En este sentido, el presidente del Andorra explica que es algo llamativo, teniendo en cuenta que este sábado se miden a la UD Almería: "Nosotros jugamos mañana, y aún hoy, día antes del partido, no tenemos constancia ni notificación alguna de que estos jugadores están sancionados por parte de la federación. Es decir, los tres, Jesús Owono, Lautaro de León y Efe Akman, podrían jugar mañana. He llamado al presidente de la federación para informarle de esta situación, y estoy esperando que me diga algo. Pero lo hemos intentado de todas las formas posibles, por todos los canales posibles, la gente del club, para intentar entender en qué situación están. Porque claro, si no juegan este partido y nos dicen que sí que lo podrían haber jugado, después nos lo van a sancionar otro partido. Y ahora mismo estamos a viernes, jugamos mañana, tenemos que hacer viajar a los jugadores", ha explicado el exjugador del FC Barcelona.

Y es que, aunque Owono es baja, el resto, según la norma, podrían jugar al no haberse notificado dicha sanción: "Obviamente Jesús Owono no viaja porque no está entrenando con nosotros, pero Efe Akman y Lautaro de León viajan con nosotros. Es viernes, mañana es el partido, hace dos semanas del partido de Tenerife, y no sabemos si estos jugadores están sancionados o no. Porque si no nos notifica la federación, significa que pueden jugar. Entonces estamos a expensas de ver qué pasa", sentencia.