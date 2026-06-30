Llevaba sin equipo desde que fue destituido del Sevilla

Así están los banquillos de LaLiga Hypermotion

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Ya es oficial: Francisco Xavier García Pimienta regresa a los banquillos de LaLiga. La UD Almería ha anunciado este martes la llegada del nuevo técnico, que sustituirá a un Rubi que no fue capaz de conseguir el ascenso a Primera las dos últimas temporadas pese a tener el presupuesto más alto de la competición.

En su comunicado oficial, el Almería se limita informar que García Pimienta será el "entrenador para la temporada 2026-2027 con el objetivo intentar regresar a LaLiga EA Sports tras dos ejercicios consecutivos sin conseguir el ascenso", por lo que todo apunta a que sólo firma por un año, hasta junio de 2027.

Los últimos equipos de García Pimienta

El catalán llevaba 14 meses sin equipo, desde que fue destituido del Sevilla en abril de 2025, cuando el equipo hispalense se acercaba peligrosamente a los puestos de descenso en un campeonato que, ya con Joaquín Caparrós como técnico, finalizó a sólo un punto de la zona caliente de la tabla.

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Anteriormente, Pimienta estuvo en las filas de la UD Las Palmas durante dos años y medio. Llegó en enero de 2022 y consiguió ascender al cuadro canario una temporada después, en junio de 2023. Ya en la máxima categoría, firmó una gran primera vuelta pero el equipo se le cayó por completo en la segunda: logró la permanencia sin conseguir ninguna victoria en las 14 últimas jornadas, lo que provocó su salida.