Fran Fuentes 22 MAY 2026 - 11:41h.

El técnico reconoce que las posibilidades de salvación son reducidas: "¿Un uno por ciento? ¿Un uno por mil?"

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David Navarro, entrenador del Real Zaragoza, ha comparecido en sala de prensa. El técnico es consciente de que las posibilidades de que el conjunto blanquillo evite el descenso son mínimas. Sin embargo, se agarra a las matemáticas para tratar de terminar con la mayor dignidad posible la temporada. Tanto es así que compara que el equipo se salve con que te toque la Lotería de Navidad. A continuación, sus palabras más destacadas.

Cómo ha ido la semana: "A ver, la semana... Pues el lunes mal día. Y ya a partir de tanto miércoles como jueves se han hecho buenos entrenamientos. Estamos enfocados a intentar vencer en Canarias, ya que hay un hilo de vida. Es solo un hilito, pero hay que defenderlo. No vamos a tirar la toalla. Vamos en las condiciones que vamos, pero esto es fútbol. Once contra once y tenemos que salir a por todas. Porque sobre todo es un tema deportivo, de que está ahí. Hablamos de que en la 23-24 nosotros no habíamos conseguido vencer al Burgos en casa ni al Racing de Ferrol. Para asegurar la salvación. Y nos quedaba Santander y Albacete. Santander al que felicito por su merecido ascenso después de seguir y seguir y seguir. Hasta llegar al objetivo y además con una propuesta atractiva para el espectador. Necesitaba un punto de seis. Perdió con nosotros 0-2 y perdió la última jornada con el Villarreal que quedó último y estaba ya descendido y perdió 1-0. No recuerdo quién fue, si fue el Oviedo o el Sporting, ganaron los seis puntos y se metieron. Era una situación similar. Ya, era una situación similar, incluso más compleja, ¿no? Porque que nos sumara un punto de seis un equipo que estaba para ascender o para meterse en play-off. Todavía es más extraño que nosotros lo consiguiéramos. Nuestra ilusión es levantarnos dentro de que sigues dolido. Porque es inevitable pensar las oportunidades que hemos tenido y que no hemos sabido aprovechar en cuanto a lo que nos daba la matemática. Y ahora la situación es no límite, hiperlímite. Pero hay un hilo de vida. Vamos a intentar sacar el partido adelante y luego a ver lo que sucede".

¿Qué os hace afrontar este partido?: "Por un lado, hay dos partes. Ser profesionales. Tú tienes que defender la camiseta hasta el último día con todo lo que tienes, independientemente de la situación deportiva en la que estés. Y, por ejemplo, en según qué casos se une no solo ser profesional, sino ser zaragocista. Y es un tema de amor a lo que tú haces, no solo a tu profesión, sino a lo que defiendes, a tu escudo. Entonces, estés como estés, estés donde estés, hasta el final tienes que ir con todo. Sé que cada caso va a ser diferente. Sin embargo, esta semana sí que he apreciado cómo se ha propuesto hacer cosas en cuanto a contenido futbolístico. Y han salido mejor que otras semanas. Estoy prácticamente perdido cómo liberarse. De hecho, hay un comentario de... Oye, pero es el día del partido, el día del partido. O sea, estuvimos trabajando ayer muchas situaciones para salir de presión alta y dices... Si es el mismo equipo que todos estos días, ¿por qué no lo hacemos el día del partido? Tampoco había salido igual entre semana en otras partidas anteriores. Bueno, pues a ver si soltarnos nos ayuda a dar un mejor rendimiento y a estar más cerca de conseguir puntos y luego ver.

¿El equipo cree que aún es posible la permanencia?: "Sabemos que matemáticamente es posible. Matemáticamente. Sabemos que la situación es... ¿cuánto? ¿Un 1 por 100, un 1 por 1.000, un 1 de un millón? ¿Qué ilusión tienes... juegas a la lotería de Navidad? ¿Qué ilusión tienes? Sabes que no te va a tocar o que es difícil que te toque, pero tienes esa ilusión. Necesitamos esa ilusión para tener opciones de poder sacar el partido adelante. Y luego Dios dirá. O sea, lo que está en nuestra mano es salir a Canarias, contra las Palmas, salir en Canarias, hacer el mejor partido que podamos e intentar sacar los tres puntos. Y concentrarnos solo en eso. Esa sensación de dolor, de tristeza que flota, por otro lado, también ha quitado una sensación de bloqueo. Entonces, no sé decirte, tampoco he vivido una situación así antes. Entonces, es nuevo. No sé si digo algo incoherente o es coherente, pero es que es todo como una mezcla de sentimientos, con sensaciones, con las respuestas. Cada uno manifiesta su dolor de manera diferente, reacciona de manera diferente. Entonces, es todo nuevo. No te sé decir muy bien".

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¿Por qué al equipo no le salen las cosas?: "Ha sido un problema no de lo que somos, sino de cómo estamos. Y ha habido muchas cosas de jugadores, incluso en sacar centros. Tenemos que sacar un mínimo de X centros por cada periodo, que es donde estamos generando peligro. Y luego los centros no pasan de la cintura, no pasan del primer defensa, cuando tú sabes que hay calidad para hacerlo. Porque luego en tres semanas lo haces o en otras ocasiones se ha hecho. Entonces, yo creo que es cuando piensas más en no puedo perder, que en ganar, te acercas sin querer al perder. Y creo que eso o no lo hemos manejado bien, o lo hemos manejado como había que hacerlo, pero no hemos conseguido el resultado pretendido. Pienso de verdad que el grupo tiene más fútbol del que hemos mostrado estas últimas semanas. Y no es cuestión de cómo jugar, era cuestión de ganar. Claro, pero cuando haces las cosas bien tienes más opciones de ganar. Y luego el tema físico es que va todo con el tema mental, está todo conectado. Entonces, cuando entras en una situación de me pesa, no sé si es falta... Yo siempre digo que la presión no existe, que realmente si tú te sientes preparado, creo que alguna vez lo he dicho aquí, que si tú te sientes preparado no sientes presión. Cuando crees que no estás preparado es cuando te puedes llegar a bloquear, o cuando tienes dudas notas esa presión. Hay diferentes fases, y ahí hemos estado montaña rusa. Ahí nos ha faltado equilibrio, creo que al final ha sido eso. No solo en este tiempo, sino en todo el año nos ha faltado equilibrio. De ahí de muy bien, muy mal, muy bien, muy mal, muy bien, muy mal. Y no se ha conseguido, no hemos conseguido ninguno de los cuatro cuerpos técnicos atajar eso. Entonces, no sé cuál era la tecla, pero no hemos acertado a nadie con ella".