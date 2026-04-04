Jesús Pérez Baraja 04 ABR 2026 - 13:01h.

Chuki quiere revancha ante la Cultural: "Sabemos lo que hicieron"

Cinco puestos y 10 puntos de diferencia

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ValladolidLa Cultural y Deportiva Leonesa y el Real Valladolid miden sus fuerzas este sábado a partir de las 18.30 horas en el Estadio Reino de León de la ciudad leonesa. El partido corresponde a la Jornada 34 de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Bajas y alineación de la Cultural

Aunque aún no se conoce la convocatoria en la Cultural, Rubén de la Barrera ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el conjunto blanquivioleta. Después de empatar (1-1) ante la SD Huesca en el Estadio de El Alcoraz de la localidad aragonesas entre semana, el entrenador podría repetir un 1-4-4-2. Sin bajas y con la presencia de algunos jugadores con ficha de filial, el técnico gallego podría incidir en la idea mostrada en los anteriores partidos. Guiándonos por la filosofía de De la Barrera y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto blanquillo, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

Édgar Badía; Víctor García, Rodri Suárez, Matia Barzic, Roger Hinojo; Iván Calero, Thiago Ojeda, Nemanja Radoja, Rafa Tresaco; Lucas Ribeiro, y Luis Chacón.

Bajas y alineación del Pucela

Conocida una convocatoria de 23 jugadores en el Pucela, Fran Escribá ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el conjunto leonés. Después de vencer (3-0) al Cádiz CF en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana entre semana, el entrenador podría repetir un 1-4-2-3-1. Con las bajas de los lesionados Iván Garriel, Amath Ndiaye y Guille Bueno, el técnico valenciano podría variar algunos nombres. Guiándonos por la filosofía de Escribá y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto blanquivioleta, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

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Guilherme Fernandes; Iván Alejo, Pablo Tomeo, David Torres, Carlos Clerc; Stanko Juric, Julien Ponceau; Peter Federico González, Iván San José Chuki, Sergi Canós Tenés; y Juanmi Latasa.