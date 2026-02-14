Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Posible alineación del Granada CF y el Real Valladolid en la Jornada 26 de LALIGA Hypermotion

Jugadores del Real Valladolid celebran uno de los goles en Ceuta.
Jugadores del Real Valladolid celebran uno de los goles en Ceuta.. LALIGA.
El Granada CF y el Real Valladolid miden sus fuerzas este sábado a partir de las 21.00 horas en el Estadio Nuevo Los Cármenes de la ciudad andaluza. El partido corresponde a la Jornada 26 de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Bajas y alineación del Granada CF

Aunque aún no se conoce la convocatoria en el Granada CF, José Rojo, Pacheta ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el conjunto blanquivioleta. Después de perder (1-0) ante el CD Leganés en el Estadio Ontime Butarque de la localidad madrileña el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-3-3. Con las bajas del sancionado Sergio Ruiz, y con la presencia de algunos jugadores con ficha de filial, el técnico burgalés podría incidir en la idea mostrada en los anteriores partidos. Guiándonos por la filosofía de Pacheta y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto nazarí, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

Luca Zidane; Óscar Naasei, Manu Lama, Loic Williams, Baila Diallo; Pedro Alemañ, Rubén Alcaraz, José Arnaiz; Álex Sola, Jorge Pascual, y Pablo Sáenz.

Bajas y alineación del Real Valladolid

Conocida una convocatoria de 23 jugadores en el Pucela, Luis García Tevenet ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el conjunto rojiblanco. Después de perder por goleada (0-4) ante el CD Castellón en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-2-3-1. Con las bajas del sancionado Iván Alejo y de los lesionados Mathis Lachuer, Noah Ohio, Amath Ndiaye y Guille Bueno, y la presencia del jugador del Real Valladolid Promesas Hugo San, el técnico andaluz podría incidir en lo de semanas anteriores. Guiándonos por la filosofía de Tevenet y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto blanquivioleta, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

Guilherme Fernandes; Clément Michelin, Pablo Tomeo, David Torres, Hugo San; Stanko Juric, Víctor Meseguer; Peter Federico González, Iván San José Chuki, Stipe Biuk; y Marcos André de Sousa.

