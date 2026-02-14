Jesús Pérez Baraja Valladolid, 14 FEB 2026 - 10:22h.

El Granada CF y el Real Valladolid miden sus fuerzas este sábado a partir de las 21.00 horas en el Estadio Nuevo Los Cármenes de la ciudad andaluza. El partido corresponde a la Jornada 26 de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Bajas y alineación del Granada CF

Aunque aún no se conoce la convocatoria en el Granada CF, José Rojo, Pacheta ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el conjunto blanquivioleta. Después de perder (1-0) ante el CD Leganés en el Estadio Ontime Butarque de la localidad madrileña el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-3-3. Con las bajas del sancionado Sergio Ruiz, y con la presencia de algunos jugadores con ficha de filial, el técnico burgalés podría incidir en la idea mostrada en los anteriores partidos. Guiándonos por la filosofía de Pacheta y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto nazarí, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

Luca Zidane; Óscar Naasei, Manu Lama, Loic Williams, Baila Diallo; Pedro Alemañ, Rubén Alcaraz, José Arnaiz; Álex Sola, Jorge Pascual, y Pablo Sáenz.

Bajas y alineación del Real Valladolid

Conocida una convocatoria de 23 jugadores en el Pucela, Luis García Tevenet ya tiene más o menos decidido quiénes serán sus 11 elegidos para jugar ante el conjunto rojiblanco. Después de perder por goleada (0-4) ante el CD Castellón en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana el pasado fin de semana, el entrenador podría repetir un 1-4-2-3-1. Con las bajas del sancionado Iván Alejo y de los lesionados Mathis Lachuer, Noah Ohio, Amath Ndiaye y Guille Bueno, y la presencia del jugador del Real Valladolid Promesas Hugo San, el técnico andaluz podría incidir en lo de semanas anteriores. Guiándonos por la filosofía de Tevenet y las actuales circunstancias por las que atraviesa el conjunto blanquivioleta, la apuesta de alineación de ElDesmarque es la siguiente:

Guilherme Fernandes; Clément Michelin, Pablo Tomeo, David Torres, Hugo San; Stanko Juric, Víctor Meseguer; Peter Federico González, Iván San José Chuki, Stipe Biuk; y Marcos André de Sousa.