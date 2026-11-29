En el centro del huracán por su sequía, desprenderse de él sería un error

Hugo Duro, siempre en mi equipo: la máxima de Pedro Cortés

Compartir







ValenciaHugo Duro ha vuelto a la vida. Y lo ha hecho como mejor sabe: marcando goles, dejándose el alma y demostrando que tiene mucho más fútbol del que algunos le reconocen. Es un delantero de la leche. Tiene gol, carácter, pelea, hambre y, sobre todo, corazón. De esos futbolistas que no se esconden cuando vienen mal dadas. Y él las ha pasado canutas. Ha roto su maleficio en Mestalla con una celebración cargada de sentimiento y que lo define: bromeó con Aguirre y le echó huevos. Me gusta. Así es Hugo.

PUEDE INTERESARTE Hugo Duro rompe su maleficio y destroza todos los rumores con una dedicatoria especial

Llevaba 266 días sin marcar en Mestalla en LALIGA. Demasiado tiempo para un delantero que vive del gol y del aplauso, como reconoció Javier Aguirre. Pero Hugo ha seguido trabajando, ha aguantado las críticas y ha sufrido en silencio. Por eso emociona tanto verle celebrar, dedicar sus goles y recuperar esa sonrisa. Él mismo sabe que todavía tiene una deuda con la afición. El propio entrenador contó que tienen una relación entrañable y que Hugo le pidió que le diese unos minutos porque sabía que iba a marcar. Y vaya si cumplió. Aguirre reveló parte de cómo fue aquella conversación y Hugo la destapó entera. Natural como la vida misma. Así es Hugo.

Antes de los 266 días de Hugo Duro

El Hugo Duro persona merece todo el cariño, pero también hay algo que conviene no olvidar sobre el delantero: Hugo Duro es el máximo goleador español de las tres últimas temporadas. Y no es por casualidad. Tiene instinto, sabe competir y entiende lo que significa vestir esta camiseta. "Hugo Duro es gol", decía Pepelu, uno de sus mejores amigos y que sabe que Hugo se siente como un valenciano más, aunque no haya nacido aquí. Siente Mestalla, sufre con Mestalla y se deja todo por este escudo. Y eso también tiene un valor que no aparece en ninguna estadística.Hugo Duro es un futbolista que siempre quiero en mi equipo, y ahora que ha recuperado el instinto más.

El runrún sobre su futuro

Y para muestra, un botón. Ahora que el runrún sobre su futuro está en boca de todos y que el Sevilla lo tantea y muchos olvidan lo que ha hecho, les cuento una curiosidad. El otro día, repasando las valoraciones de mercado de Transfermarkt a raíz de lo que ha crecido Javi Guerra y su revalorización con Javier Aguirre, me llamó la atención un dato. Hugo Duro, con 11 millones de euros, es el segundo futbolista en propiedad más valioso de la plantilla, solo por detrás de Javi Guerra (25). Elliott (18) aparece por delante, pero pertenece al Liverpool. Y ya les digo yo que los de Transfermarkt sí que no tienen ni filias, ni fobias, ni nada por el estilo.

Así que cuidado con las tentaciones. Si el Sevilla le quiere o algún club pretende llevárselo, o alguien en Valencia está tentado en sacarlo o malvenderlo, que venga con una leña encima de la mesa. Aunque, sinceramente, no creo que al Valencia le interese desprenderse de él ni quiera hacerlo. Que venga otro delantero en enero, si hace falta. El equipo necesita más pólvora. Pero que nadie confunda una cosa con la otra: Hugo Duro es necesario. Ha sufrido, ha tenido que levantarse y todavía tiene mucho que dar. Vale bastante más de lo que dicen algunos. Y yo, desde luego, siempre lo quiero en mi equipo, como Gayà, como Pepelu... Como a todos los que quieren al Valencia, creo yo. Feliz semana.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorres@eldesmarque.com