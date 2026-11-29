Pablo Sánchez 29 NOV 2026 - 21:22h.

El Celta de Vigo se prepara para dos salidas en el mercado de fichajes de enero

Se muestra orgulloso del trabajo de sus jugadores

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Claudio Giráldez compareció en zona mixta para analizar la derrota del Celta frente al Villarreal. El equipo celeste no da con la tecla pese al fútbol vistoso que practica. Su técnico mostró la confianza que tiene en el el plantel a tenor de lo que se demuestra, pero insiste en que deben arreglar ciertos aspectos que les están perjudicando bastante. En cuanto a la acción polémica del choque, se limitó a insistir en la necesidad de darle una vuelta a la norma.

La rueda de prensa de Claudio Giráldez

La derrota: "Tenemos que empezar a jugar peor, sacar buenos resultados jugando peor. Hemos jugado contra un equipo Champions, fuímos muy superiores. Después de encajar un gol en el minuto 1, en la primera jugada que se juega de la segunda parte, estuvimos bien, tiene mucho mérito el partido de mis jugadores. El fútbol está siendo cruel, pero confiando en lo que hacemos terminará entrando".

Errores penalizados: "Estamos en esa dinámica. Nos vamos con cero puntos, ellos con dos goles y tres puntos".

Penalti de Javi: "Si es penalti con la norma... Un jugador salta, delante la toca con un pelo que no tengo yo y tu estás en posición de rematar y te da en la mano. Si está bien pitado por la norma, a la norma hay que darle una vuelta".

Vestuario: "Como lo han hecho hoy. Salimos a jugar en una posición ya comprometida y el equipo ha tenido personalidad, ha superado golpes, ha insistido, creído y hay que irse orgulloso de los jugadores hoy. Ahora mismo no estamos acertando, pero este es el camino. Todo el mundo se va fastidiado, pero es deporte, es fútbol, hay que estar más unidos que nunca".