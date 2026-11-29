Pablo Sánchez 29 NOV 2026 - 20:27h.

Claudio Giráldez toma una decisión con dos jugadores de incierto futuro en el Celta: "Sin ninguna duda"

Así jugaron los hombres de Claudio Giráldez

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El Celta sufrió una nueva derrota en Balaídos, en esta ocasión ante un Villarreal más sólido. Mikautadze adelantó al cuadro groguet a los pocos minutos de penalti y Jutglà igualó antes del descanso. En el segundo tiempo, un error del delantero celeste en la salida de balón acabó en el definitivo 1-2, también obra del jugador georgiano del Villarreal.

En ElDesmarque ponemos notas a la actuación de los jugadores del Celta frente al Villarreal en Balaídos.

Radu (6): Muy atento a los centros laterales y bien por arriba. Poco pudo hacer en el gol de penalti de Mikautadze.

Álvaro Núñez (5): Rápido en el repliegue, pero con mucho trabajo para frenar las ofensivas del Villarreal. Actuación con luces y sombras.

Cáceres (5): Ganó varios duelos aéreos pero se vio superado en ocasiones por la velocidad rival en ataque. Bien en líneas generales, aunque poco contundente en ciertas acciones.

Marcos Alonso (6): Fue adecuando su juego a las necesidades del equipo. Algo más participativo en el segundo tiempo.

Javi Rueda (4): Su saltó con los brazos abiertos desencadenó el penalti que abrió el partido en Balaídos. Poco contundente en algunas acciones.

Moriba (4): Perdió un par de balones comprometidos contra su propia portería. El equipo lo echó en falta.

Antañón (6): Sigue sumando minutos en la medular y creciendo en confianza. No tuvo una papeleta sencilla contra el Villarreal. Dejó su sitio a Iago Aspas en el segundo tiempo.

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Javi Galán (6): Arriesgó en varias ocasiones a la hora de sacar el balón desde atrás. Pocas apariciones en ataque, aunque mejoró con el paso de los minutos.

Hugo Álvarez (6): Trató de darle una marcha más al ataque del Celta por su costado. Buscó muchos balones filtrados a Jutglà. A balón parado también se encontró con el meta rival.

Jutglà (6): Con el paso de los minutos fue encontrando más opciones en ataque. Buena conexión con Williot para generar acciones de peligro. A la media hora encontró portería tras un disparo dentro del área. Perdió un balón clave en campo propio que supuso el 1-2.

Williot (5): Disfrutó de la ocasión más clara del Celta en el primer tiempo. Disparo desviado por muy poco. Erró varias ocasiones claras en el encuentro.

Cambios

Burcio (S.C.).

Pablo Durán (S.C.).

Iago Aspas (5): Lo intentó con insistencia y se movió libre por la zona de ataque. A balón parado también intentó generar peligro, aunque sin suerte.

El-Abdellaoui (S.C.).

Borja Iglesias (S.C.).