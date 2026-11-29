Pablo Sánchez 29 NOV 2026 - 17:48h.

El Celta de Vigo se prepara para dos salidas en el mercado de fichajes de enero

Así salen de inicio Claudio Giráldez e Iñigo Pérez

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Celta y Villarreal afrontan, desde las 18.30 horas, uno de los encuentros más atractivos de esta jornada 14 en LALIGA EA SPORTS. El equipo celeste afronta el duelo con la necesidad de ganar para escalar en la tabla y olvidar la dura derrota frente al Bournemouth en la Europa League. Los visitantes, por su parte, quiere hacer buena la victoria en Champions y seguir subiendo puestos en la clasificación.

Un rato antes del inicio del encuentro, tanto Claudio Giráldez como Iñigo Pérez dieron a conocer los onces con los que ambos equipos saltarán al terreno de juego.

Once titular del Celta

Giráldez sale de inicio con Radu; Álvaro, Cáceres, Marcos Alonso; Javi Rueda, Moriba, Antañón, Javi Galán; Hugo Álvarez, Jutglà y Williot.

En la banca se quedan Carreira, Borja Iglesias, Altay Bayindir, Febas, Starfelt, Driouech, El-Abdellaoui, Durán, Javi Rodríguez, Burcio, Ángel Arcos e Iago Aspas.

Once titular del Villarreal

Gulácsi, Freeman, Costa, Renato Veiga, Carlos Romero, Santi Comesaña, Maciá, Gueye, Buchanan, Oluwaseyi y Mikautadze.

En el banquillo se quedan Júnior, Rubén Gómez, Gerard, Moleiro, Mouriño, Pepe, Ayoze, Cardona, Cheikh, Bonafé y Barrera.