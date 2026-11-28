David Torres Valencia, 28 NOV 2026 - 20:04h.

Resuelta la preocupación con Guido Rodríguez y aclarado el estado de ánimo con Danjuma: "Tuvo un gesto muy bonito"

Gayà es la gran novedad tras cumplir su sanción

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El Valencia CF afronta el partido ante Osasuna en Mestalla con novedades en la convocatoria de Javier Aguirre. La principal noticia es el regreso de José Luis Gayà, que vuelve a estar disponible después de cumplir su partido de sanción y podrá reforzar el lateral izquierdo. También estarán las opciones de Arnaut Danjuma y David Otorbi, que han dejado atrás sus problemas y vuelven a entrar en los planes del técnico mexicano. Eso sí, Aguirre ha tenido que hacer dos descartes: Sato y Foulquier verán el partido desde la grada.

La gran incógnita estaba en Guido Rodríguez, que encendió las alarmas al retirarse del entrenamiento del viernes por una sobrecarga muscular en la pierna derecha. Javier Aguirre debía valorar su evolución para decidir si podía contar con el argentino en una cita importante para el Valencia, que busca ante su afición la primera victoria de la temporada en Mestalla. Finalmente el argentino se recuperó y está entre los convocados. En el capítulo de bajas, Jesús Vázquez, Diego López y Sergi Canós continúan fuera de los planes del entrenador.

Convocatoria del Valencia CF para recibir a Osasuna

Con todo, esta es la convocatoria del Valencia CF para recibir a Osasuna:

Porteros: Stole Dimitrievski, Cristian Rivero, Kayne Van Oevelen

Defensas: Gayà, César Tárrega, Mouctar Diakhaby, Copete, De Haas, Arnau Martínez, Pablo Maffeo

Centrocampistas: Guido Rodríguez, Pepelu, Filip Ugrinic, Javi Guerra, Dieng, Harvey Elliott y Luis Rioja

Delanteros: Hugo Duro, Arnaut Danjuma, Dani Raba y Sadiq Umar

Del filial: David Otorbi, Aarón Mayol y Aimar Blázquez

Se quedan fuera: Los lesionados de larga duración Diego López y Sergi Canós y Jesús Vázquez