Juan Pérez 22 NOV 2026 - 19:23h.

El neerlandés jugó como central y sufrió de inicio tras los dos tantos iniciales del Villarreal

Hansi Flick lamenta la expulsión de Fermín López y señala a Hernández Hernández: "Siempre es lo mismo con él"

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El apurado triunfo del FC Barcelona por 3-2 ante el Villarreal deja una lectura táctica con mucho peso alrededor de Frenkie de Jong por todo lo que supone la presencia del holandés en el eje de la zaga. El caótico inicio del conjunto azulgrana con dos goles en contra en los primeros siete minutos de partido colocó al habitual centrocampista en el eje de todos los focos, pero tanto la versión de Pedri en el terreno de juego como fuera de él lo han rescatado por completo.

Las bajas en la defensa blaugrana han empujado a Hansi Flick a tomar una decisión arriesgada como es colocar a De Jong junto a Gerard Martín, y lo cierto es que los dos se han visto señalados en el 0-2 inicial. El desconcierto del arranque evolucionó hasta la adaptación del neerlandés, que valió no solo para darle un giro de 180 grados al partido desde atrás tal y como reconoció después su compañero Pedri.

El centrocampista azulgrana ha elogiado a su compañero después de verlo reconvertido a central: "Es un jugador fuera de lo común, es espectacular. Con la cualidades que tiene podría jugar hasta de portero. Muchas veces se le critica de más", explica. Y es que la capacidad de reacción del neerlandés ha sido tan llamativa como el mal inicio del equipo, sobre todo porque sostuvo la línea, aportó criterio y levantó al equipo desde atrás.

El propio Pedri señaló de hecho el mal inicio del grupo: "Entramos mal al partido y encajamos dos goles muy pronto, pero me quedo con la reacción del equipo, pero hay que trabajar para que no nos pase. Un 0-2 contra un equipo así no se remonta todos los días", argumenta.

Sin Christensen, Xavi Espart ni Rodri, el gen defensivo no pasaba el mejor momento en el Barça, de ahí los ajustes de Hansi Flick en una semana tras parón internacional y con un partido a la vuelta de la esquina tan importante en Champions League. Por eso la remontada tiene tanto peso, porque nace de jugadores como Frenkie que se han visto en una situación inesperada para encontrar el respaldo en la remontada. E independientemente del debate alrededor de los árbitros y de las protestas desde el césped, este puede ser un punto de inflexión para un Barça que aspira a todo a la espera de saber si llegarán refuerzos para la zaga en enero.