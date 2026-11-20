Basilio García Sevilla, 20 NOV 2026 - 11:42h.

El utrerano será baja tras una semana complicada para él

Posibles alineaciones del Sevilla FC y el Real Betis en el derbi de la jornada 13 de LALIGA

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Duda resuelta. Dani Ceballos no ha podido entrenar con normalidad este viernes con el resto de sus compañeros y el Real Betis Balompié, si no hay una milagrosa novedad en las próximas horas, no podrá contar con el utrerano de cara al esperado derbi ante el Sevilla FC, el primero de la temporada, que se disputará este sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El centrocampista verdiblanco ha pasado una semana complicada después de que el lunes sufriera unas molestias en la sesión de entrenamiento. Martes y miércoles no se ejercitó con el grupo, el jueves sí estuvo presente aunque las sensaciones no fueran las mejores, pero este viernes ha dado un paso atrás y ha tenido que ejercitarse de nuevo en solitario, por lo que no podrá jugar su primer derbi en Nervión en una década y tendrá que esperar a la próxima temporada.

Teniendo en cuenta la forma habitual de proceder de Manuel Pellegrini, parecía casi imposible que pudiera salir de inicio, pero al menos sí estaría en el banquillo para intentar revolucionar el partido, si fuera necesario, saliendo en la segunda mitad. La profundidad de plantilla es una de las grandes ventajas del Betis en este derbi, y ahí juega un papel muy importante Dani Ceballos, pero finalmente no va a poder ser.

Los derbis de Ceballos

El 20 de septiembre de 2016, el Sevilla de Sampaoli ganaba por la mínima con un gol de Gabriel Mercado. Ceballos saltó al césped en el minuto 61 sustituyendo a Darko Brasanac -hoy asistente de Jagoba Arrasate en Osasuna-, ya con el marcador desfavorable y no pudo ayudar a dar la vuelta al resultado en el que fue su último derbi en campo rival. Desde entonces han pasado más de diez años, y seguramente se alcancen los once antes de poder jugar con la verdiblanca en Nervión.

Lo cierto es que al canterano bético no se le da demasiado bien el Sánchez-Pizjuán, solo ha ganado en dos de los cuatro partidos que ha jugado allí con el Real Madrid, mientras que con el Betis perdió los dos derbis que disputó en LALIGA y también el de Copa del Rey. En total, dos victorias y cinco derrotas son los números de Ceballos en el feudo del eterno rival.