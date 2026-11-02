Aaron Mayol, el talismán del Valencia CF

Javier Aguirre le dio la titularidad fuera de casa y el equipo volvió a ganar: forma el pasillo de seguridad con Guido y Pepelu

Aarón Mayol revienta la banca: ya es el jugador que más se ha revalorizado en toda LALIGA

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Aaron Mayol vuelve a tener protagonismo en el Valencia CF. El canterano fue una de las novedades del once titular de Javier Aguirre para visitar al Elche en el Martínez Valero, encuentro que se saldó con la segunda victoria del Valencia esta temporada. Era una oportunidad que confirma su crecimiento y, sobre todo, que ha conseguido convencer al técnico mexicano. El joven centrocampista volvía así a escena después de haber perdido protagonismo con el cambio de entrenador. Su titularidad recuerda a la que tuvo ante el Alavés, el pasado 15 de septiembre, cuando se convirtió en una de las grandes sorpresas de la alineación y participó en la que sigue siendo la única victoria valencianista de la temporada. Aguirre ya había probado con él junto a Guido Rodríguez en Paterna y ahora le dio la alternativa de inicio.

No brilla, pero no falla: el talismán

Aarón suma tres partidos ya en la élite. Dos partidos fuera de casa saliendo de inicio y dos victorias. Entre medias, uno en Mestalla con gol. Y lo cierto es que, en el Martínez Valero el pivote no brilló, pero tampoco desentonó en Elche. Su presencia en el campo liberó a Guido Rodríguez, que sí estuvo brillante, y permitió a Pepelu afianzarse un poco más de central. Javier Aguirre ha encontrado con ellos

Aarón Mayol, de la sorpresa de la Academia a una realidad del primer equipo

La historia de Aarón Mayol en el primer equipo ha sido meteórica. El centrocampista, nacido en 2008, llegó a la Academia VCF procedente del Levante en 2025 y completó una progresión extraordinaria. Tras proclamarse campeón de División de Honor con el Juvenil A y disputar ocho encuentros con el VCF Mestalla, seis de ellos como titular, dio el salto definitivo a la élite. Su debut como titular ante el Alavés sorprendió a todos, menos a Óscar Sánchez, el técnico del filial que lo conocía bien. De su mano llegó la primera victoria de la temporada.

No fue una aparición testimonial. Mayol demostró personalidad, capacidad física y madurez para competir en Primera División. Después llegó su primer gol con el Valencia, ante la Real Sociedad, en una etapa en la que encadenó dos titularidades y dejó claro que tenía argumentos para quedarse. Su rendimiento también tuvo reflejo en el mercado, donde experimentó una importante revalorización, al tiempo que también dejó su nombre entre los goleadores valencianistas más precoces.

Con Javier Aguirre le ha costado

Con la llegada de Javier Aguirre, sin embargo, su situación cambió este fin de semana. El mexicano apostó inicialmente por futbolistas más experimentados y Mayol tuvo que esperar su oportunidad. Pero el canterano no ha desaparecido de los planes del entrenador. Aguirre ha ido conociéndolo, ha probado distintas combinaciones en el centro del campo y finalmente ha cambiado su valoración.

Su titularidad ante el Elche es la mejor prueba. Aaron Mayol ha convencido al Vasco y vuelve a demostrar que la cantera puede ofrecer soluciones inmediatas. Ya no es solo una promesa a la que dar minutos para que crezca. Es un futbolista que reclama su sitio en el Valencia CF y que ha llegado a la élite para quedarse.