Antonio Hidalgo señala los avances en la vuelta de Aubameyang y lo que debe corregir el Dépor: "Incidimos mucho"
Antonio Hidalgo pasa revista a la actualidad del Dépor antes de recibir a Osasuna
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El RC Deportivo de A Coruña y el CA Osasuna ponen el broche este lunes en Riazor a la jornada 11 de LALIGA EA Sports para el que Antonio Hidalgo no ha querido aventurar si estará disponible ya Pierre-Emerick Aubameyang. El técnico ha hablado sobre el delantero gabonés y sobre los detalles a corregir por su equipo además de analizar la llegada de Jagoba Arrasate al conjunto navarro.
Antonio Hidalgo, antes del Dépor-Osasuna
Cómo llega el equipo: "El equipo llega bien, después de esta semana que vamos a tener dos partidos. Hay tiempo creo que suficiente para poder recuperar de un partido a otro. Más o menos, los lesionados vienen siendo los mismos. En esos procesos de recuperación va poco a poco todo mejor y estamos más cerca de que esos lesionados puedan volver".
Vuelta de Aubameyang: "Él va dando pasos adelante. Iremos viendo sus sensaciones y, cuando él también nos marque su disponibilidad, pues entonces tiraremos para adelante".
Dependencia de Aubameyang: "No, yo creo que, al final, Auba es un jugador diferente, especial. Es tal lo que nos da en el verde y fuera de él que le necesitamos cuanto antes de vuelta. Y también a Marc, a Zaka, a Bright... a todos los jugadores que están fuera. Cuantos más jugadores tengamos, más posibilidades vamos a tener y, entonces, necesitamos que se recupere lo antes posible".
Aubameyang, de vuelta contra Osasuna o contra el Espanyol: "Él va dando pasos hacia adelante, él nos va a marcar esa disponibilidad. Lo dije el otro día, que tampoco íbamos a cometer ningún tipo de locura. Si le vemos entrenar bien y cuando creamos entre todos que es el momento preciso de volver, volverá y, a partir de ahí, pues lo que acabo de decir: que esté cuanto antes con nosotros".
Planteamiento para reencontrarse con el triunfo: "Esa eficacia tiene que aumentar, especialmente en el área contraria. Yo creo que estamos haciendo muchísimas cosas bien, pero siempre digo lo mismo: esto va de ganar, de sumar de tres. Hay que cortar esa dinámica de no ganar cuanto antes porque vamos viendo que todo se comprime mucho, todo el mundo en la parte media baja gana partidos y sabemos que tenemos que sacar el partido de tres".
La Copa para recuperar confianza: "Lo dije el otro día: ganar siempre viene bien. Me preguntaban antes del partido de Copa si la Copa molesta. Para mí no molesta nunca porque es competición oficial y el ganar te da moral y confianza. Yo creo que la victoria del otro día nos va a venir bien".
Conjugar jugar bien con la efectividad en las áreas: "Yo creo que eso seguramente son más cuestiones de fuera que de dentro. Sinceramente, yo me encargo de marcar un poco la realidad y lo que estamos haciendo con lo que necesitamos. Estamos haciendo muchísimas cosas bien y yo creo que incluso te diría que estamos teniendo un mejor fútbol este año que el año pasado en muchos momentos. Creo que el año pasado acabamos jugando también en un momento muy bien pero, a partir de ahí, esos pequeños detalles en las áreas tenemos que cerrarlos un poco más. Tenemos que seguir insistiendo, saber que eso nos está llevando a estar muy cerca de ganar partidos. Lo que nos aleje de eso yo creo que nos va a alejar aún más. Pero, evidentemente, tenemos que tener también la conciencia de la cantidad de puntos que tenemos con las jornadas que van, que es una buena cantidad. Nos gustaría tener más, evidentemente, y tener toda esa dosis de realidad de la dificultad que tiene la Primera División. Cualquier equipo que vaya a venir a Riazor te va a poner las cosas complicadas y hay momentos del partido que el lunes vamos a tener que sufrir. Lo vamos a tener que sufrir, padecer juntos y para eso también tenemos a nuestra gente, que también tiene muchas ganas de estar cerca nuestra. Y, bueno, saber esa conciencia y conjugarlo todo para que vengan las victorias".
Mejora en la toma de decisiones en ataque: "Bueno, incidimos mucho con el trabajo también de campo y con el trabajo de vídeo para poder mostrar a la gente, no solo a la gente de arriba, sino a la gente también de atrás. Les mostramos situaciones que creemos que podemos corregir en los diferentes momentos del partido y la toma de decisiones es una de la que también hablamos. A partir de ahí, ahí es cuando nace el talento y la decisión del jugador. Les tenemos que seguir enseñando y empujando para poder tomar esa mejor decisión. Ocasiones estamos teniendo, que es lo importante, pero sabiendo que todo tiene una dificultad, que también hay un rival que también te intenta contrarrestar".
Cambio en Osasuna con Jagoba Arrasate: "Es un equipo que ha cambiado de entrenador pero Jagoba estuvo ya en una etapa de seis años no hace mucho tiempo. Hay una gran cantidad de jugadores que estaban en su época. Creo que ese periodo de adaptación que puede pasar en otros equipos creo que aquí puede pasar pero un poco menos. Un equipo, o todos los equipos de Jagoba, te ponen al límite, te estresan muchísimo. Tienes que estar muy concentrado en el momento sin balón. Con balón tampoco son equipos que concedan demasiado. O sea, un equipo muy bien trabajado. Jagoba, encima, conoce la casa y le da ese plus".
Claves ante Osasuna: "Vamos a estar atentos en muchas facetas del partido, con y sin balón, intentar encontrar sus puntos débiles y que ellos no sean capaces de hacernos daño. Pasar esos momentos, que los va a haber. También va a haber muchísimos momentos también que les vamos a empujar en el campo contrario y, en esos momentos, ser mucho más determinantes que ellos".
Buenas sensaciones para Jensen, Kevin o Adama en Copa: "Sí, y especialmente para ellos. Eso para ellos les da confianza y les da tranquilidad. En el caso de Johnny, que hayan llegado los goles, le van a dar tranquilidad. Los 70 minutos de Adama le van a dar tranquilidad sabiendo que puede darnos mucho. Noé también, con ese paso adelante en ese momento diferencial. Son gente que necesitan ese punto de competitividad, de verse y, sobre todo, de esentirse capaces. Eso lo hace la competición y, sobre todo, cuando tienes buenas actuaciones y para eso sirvió también la Copa".
Falta de porterías a cero y problema en el balón parado ofensivo: "A ver, la portería a cero es un mantra que viene pero no solo a nosotros. Llevamos 13 goles en 10 partidos, creo que no es una mala cifra. Que hemos encajado en todos es una evidencia y que, si cierras portería a cero, estás más cerca o por lo menos tienes la seguridad de que vas a sumar y más cerca de sumar de tres. En eso incidimos mucho, pero el trabajo es como decir: ¿qué hay que hacer para mantener una portería a cero? Bueno, es que estamos haciendo todo lo posible. Yo creo que estamos concediendo bastante poco, los datos están ahí. Y, luego, en el balón parado ofensivo, hay que tener diferentes cuestiones también. Es una cuestión también que, físicamente, no somos jugadores muy poderosos. Eso no quita que en mi cabeza no pare de darle vueltas a cómo poder ser más dañinos y hacer más daño al rival. Al final, tenemos que conseguir que esa faceta nos aporte también goles para que nos puedan dar puntos. Insistimos mucho en ello y estamos muy pendientes también".
Cambio de Ramis a Arrasate: "Sí, son dos equipos, te diría, con dos ideas diferentes, con dos sensaciones diferentes en las que Jagoba seguramente nos va a ir muy alto, nos va a ir a buscar, va a ser muy intenso y quiera atacarte seguramente muy rápido. Bueno, cambia con respecto a Ramis, que tiene sus otras virtudes y nosotros eso lo sabemos. Ellos también saben lo que hacemos nosotros y, al final, esto es de lo que va: intentar acertar y que pasen muchas más cosas de las que tengo yo en mi cabeza que de las que tiene él. Y, a partir de ahí, un partido competido de la Primera División que va a estar muy igualado, con nuestra gente, que tenemos ganas de estar con nuestra gente, de sentir a nuestra gente, que eso nos da un plus y nos empuja muchísimo. Y, con ganas también de que llegue el partido".
Tres partidos seguidos ante rivales directos: "Bueno, el reto es el partido del lunes, pensar solo en ese partido y lo demás ya vendrá".