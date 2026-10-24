Joaquín Anduro 24 OCT 2026 - 12:55h.

Así salen Beñat San José y Martín Anselmi

Martín Presa devuelve dinero a la afición del Rayo y anuncia el regreso de la franja: "Lograr normalidad"

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El sábado arranca en la jornada 10 de LALIGA EA Sports con el partido entre el Rayo Vallecano y el Elche marcado por la amenaza de una suspensión del choque, como ya sucediera ante el Athletic, en protesta contra la gestión de Martín Presa en el club de la franja. A la espera de conocer qué pasa durante el encuentro, Beñat San José y Martín Anselmi tienen estas alineaciones confirmadas en un duelo clave para escapar de la amenaza del descenso.

En el Rayo, Beñat San José no ha podido contar de nuevo ni con Andrei Ratiu ni con Randy Nteka, que siguen de baja por problemas físicos junto a los lesionados de larga duración Augusto Batalla y Luiz Felipe, que no jugará más este año. Iván Balliu será de nuevo el encargado de jugar por la banda derecha de la zaga en ausencia del rumano.

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El que sí ha podido llegar a tiempo es Jorge de Frutos a pesar de tener que marcharse lesionado del último encuentro con el empate frente al Getafe en el derbi madrileño del pasado lunes. El único cambio en el once inicial con respecto a ese encuentro es la entrada de Pedro Díaz en la mediapunta en lugar de Isi Palazón.

Por parte del Elche, Anselmi sólo cuenta con la baja por lesión de Marc Aguado y tiene al resto de su plantilla disponible para el duelo de Vallecas. Un encuentro en el que los ilicitanos necesitan ganar para no pasarse una semana más instalados en la zona de descenso.

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La baja del centrocampista aragonés la cubrirá Javi Morcillo, que regresa a la medular permitiendo la entrada de Fede Redondo en el eje de la zaga junto a Víctor Chust. La otra modificación del técnico argentino en comparación con el once que logró igualar en La Cerámica es el regreso de Fer Niño al ataque dejando en el banquillo a Abiel Osorio.

Alineaciones confirmadas del Rayo Vallecano-Elche

XI del Rayo: Emil Audero; Iván Balliu, Florian Lejeune, Mujaid Sadick, Adrià Pedrosa; Pathé Ciss, Unai López, Pedro Díaz; Jorge de Frutos, Álvaro García, Sergio Camello.

XI del Elche: Matías Dituro; Buba Sangaré, Víctor Chust, Federico Redondo, Roy Revivo; Javi Morcillo, Gonzalo Villar, Thomas Lemar; Luis Cepeda, Fer Niño, Germán Valera.