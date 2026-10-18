David Torres Valencia, 18 OCT 2026 - 14:01h.

El principio del fin de Mestalla: todos los datos de la despedida de un templo del fútbol

Fernando Gómez Colomer es el futbolista con más partidos disputados en la historia del Valencia CF

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Fernando Gómez Colomer es el futbolista con más partidos disputados en la historia del Valencia CF. 553 encuentros y 15 temporadas en las que Mestalla fue mucho más que un estadio. Ahora, en el último año de vida útil del recinto que será sustituido por el Nou Mestalla en verano, Fernando cuenta: "Yo es que ahí lo he vivido todo. Me he alegrado con las victorias, he sufrido con las derrotas", recuerda el excentrocampista, que reconoce que ser valenciano y jugar durante tantos años en casa convirtió su experiencia en algo especial. Fernando, que fue además director deportivo y vicepresidente del club, es profeta en su tierra y ahora repasa a modo de despedida emocionada su pasado en el feudo che.

Lo hace en una amplia entrevista con VCF Media donde recuerda que su vínculo con Mestalla comenzó mucho antes de debutar. De niño acudía con su padre a ver los partidos del Mestalleta en Gol Norte, con un regaliz en la mano. Después llegó su oportunidad. Recuerda su debut ante Peñarol, cuando Paquito le pidió que jugara con sencillez para controlar los nervios. Aquel día, el Valencia ganó 1-0 con un gol de Mario Alberto Kempes.

Fernando Gómez, la victoria ante el Real Madrid, el gol...

Entre sus recuerdos más especiales destaca la victoria contra el Real Madrid, además del ascenso a Primera, la eliminatoria ante el Albacete que condujo al Valencia a la final de Copa de 1995 y los triunfos europeos frente al Bayern de Múnich y el Oporto. En el plano individual, guarda un cariño especial al gol contra el Murcia, aunque también recuerda el que marcó al Atlético de Madrid y una volea frente al Oviedo.

Fernando firmó 145 goles como valencianista, una cifra extraordinaria para un centrocampista. Sin embargo, hay una espina que todavía permanece: no haber podido levantar un título con el Valencia. "Yo quería ganar un título en el Valencia", explica. Tuvo oportunidades para marcharse, pero decidió quedarse. El equipo fue dos veces subcampeón de Liga y disputó una final de Copa, aunque nunca pudo dar el último paso.

Su relación con la afición, además, ha sobrevivido al paso del tiempo. "Hace 28 años que dejé el Valencia y todavía mucha gente me para, me saluda y hablamos del Valencia", señala.

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Ahora, ante la despedida de Mestalla, Fernando se queda con una certeza que le emociona mientras mira a la grada que le ovacionó tantas veces: "Me tengo que quedar con que un día existió. Y estuvimos aquí".