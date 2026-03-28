David Torres 28 MAR 2026 - 10:00h.

"No es una situación que se vaya a resolver rápidamente"

Qué tiene que suceder para que Guido Rodríguez renueve con el Valencia CF: Familia, proyecto y Corberán

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ValenciaEl centrocampista internacional argentino Guido Rodríguez se ha convertido en el guía del Valencia en la segunda vuelta de LaLiga y, bajo su dirección en el centro del campo, el equipo ha mostrado una versión mejorada que en la primera parte de la temporada en la que no formaba parte de la plantilla. A sus 31 años, el campeón del mundo llegó al Valencia en el mercado invernal para reforzar el centro del campo con un contrato hasta el final de temporada tras su paso por el West Ham y, dos meses después, se ha asentado como titular para Carlos Corberán. Tanto es así que el Valencia CF ya ha iniciado los contactos para ampliar su contrato que acaba en junio, tal y como confesó en exclusiva en ElDesmarque.

Ahora, Fernando Gómez, el futbolista del Valencia CF con más partidos en Primera y que, además, fue director deportivo del club cuando se retiró, analiza las opciones que tiene el club de retener a todo un campeón del Mundo

Fernando Gómez y los pasos que hay que dar con Guido Rodríguez

Fernando Gómez, echando mano de su experiencia como jugador y también como director deportivo ha explicado en el programa La Banda de À Punt lo que piensa al respecto. "Hay que tener en cuenta varias cosas. Cuando acabe esta temporada tendrá alrededor de 32 años. Vive en Valencia, juega en la Liga Española, yo pienso que sí que hay posibilidades de poder mantenerlo. Dependerá un poco del tipo de oferta que le hagas. Yo insisto, creo que volverme loco con él no lo haría. Hacerle una buena oferta, sí".

"Dependerá un poco del tipo de oferta que le hagas. Yo insisto, creo que volverme loco con él no lo haría. Hacerle una buena oferta, sí" El Desmarque

El capitán, leyenda absoluta del Valencia CF, matiza y explica su sorprendente respuesta: "Estamos pidiendo renovarlo, aunque sea por mucho dinero y pronto no va a poder ser. No, porque hay un Fair Play financiero que te dice, tu coste plantilla es este, tienes a Gayà con una ficha muy alta, tienes a Diakhaby con una ficha muy alta que probablemente no lo hayas sacado, tendrás a Guido con una ficha muy alta, es decir, que empiezas a sumar y dices, eh, y todavía me quedan 22 jugadores más de plantilla"...

Fernan