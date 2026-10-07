Redacción ElDesmarque Madrid, 07 OCT 2026 - 11:13h.

El colectivo arbitral español acumula 48 actuaciones durante este parón internacional, por delante de Alemania, Italia e Inglaterra

Mr. Asubío aclara los pasos de la UEFA con el Caso Negreira y señala el daño al colectivo arbitral: "Estamos hartos ya"

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España también manda en el arbitraje. El fútbol nacional ha arrasado en este parón internacional y, según los datos expuestos por la cuenta de X '@reglaXVIII' y Mr. Asubío, experto arbitral y colaborador de ElDesmarque, la RFEF (Real Federación Española de Fútbol) ha sido la federación con mayor presencia arbitral en la actual UEFA Nations League. Entre árbitros principales, asistentes, miembros del VAR y AVAR, el colectivo español acumula 48 actuaciones durante esta ventana internacional, por delante de Alemania, con 46, e Italia, con 43. Inglaterra, una de las grandes potencias históricas del arbitraje europeo, queda bastante más lejos, con 24 designaciones.

Ocho árbitros españoles en la UEFA Nations League

Hasta ocho árbitros de campo han recibido designaciones durante este parón: José María Sánchez-Martínez, José Luis Munuera Montero, Jesús Gil Manzano, Juan Martínez Munuera, Javier Alberola Rojas, Ricardo de Burgos Bengoetxea y Alejandro Hernández Hernández, con este último acumulando dos encuentros frente a uno del resto de colegiados citados. Actualmente el canario es el árbitro español mejor considerado tanto por FIFA como por UEFA.

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La comparación con Inglaterra, pese a la popularidad de su estilo de arbitraje, resulta llamativa ya que España cuenta con ocho árbitros de campo en este periodo frente a cuatro ingleses. "Hoy toca sacar un poco de pecho. Ni franceses, ni portugueses, ni italianos… muchos menos los ingleses. España lidera el arbitraje europeo en este parón de selecciones", comenta Mr. Asubío.

España es tercera en en el VAR, pero lidera el total

España no encabeza la clasificación específica de designaciones en el VAR ya que en este apartado, Italia está por delante con 19 actuaciones, Alemania suma 18 y España ocupa la tercera posición. Cuando se contabiliza el total del conjunto de las funciones arbitrales, es ahí donde la RFEF alcanza las 48 actuaciones y pasa a ser la primera. Este volumen de designaciones supone un reconocimiento directo al arbitraje español en una competición que reúne a las principales selecciones europeas. UEFA y FIFA, por tanto, consideran que los colegiados nacionales son los mejores en este momento y así lo asegura Mr. Asubío. "Datos que quieren decir que, a día de hoy, España es el mejor país a nivel arbitral en toda Europa, fácil y sencillo".