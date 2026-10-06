Tito González 06 OCT 2026 - 17:18h.

Este aficionado posee 75 camisetas de Joaquín y todo tipo de objetos relacionados con la carrera del portuense

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Joaquín Sánchez ha dejado un legado imborrable en el fútbol. El portuense colgó las botas siendo por aquel entonces el segundo futbolista que más partidos ha disputado en LaLiga, con 615 participaciones, a sólo siete partidos de Andoni Zubizarreta. Una excepcional persona y un brillante extremo que rompió todos los registros en el Real Betis. Tiene el récord de partidos jugados con la camiseta bética con 521 encuentros hasta el momento por delante de otros mitos como José Ramón Esnaola, Julio Cardeñosa o Rafael Gordillo -400 en Primera División, 38 en Segunda, 42 en la Copa del Rey, 32 en la Europa League / Copa de la UEFA, 8 en la Liga de Campeones y 1 en la Supercopa de España-, con 66 goles convertidos.

También es el único jugador en la historia del Club que ha levantado dos títulos con la camiseta verdiblanca, la Copa del Rey de 2005 y la de 2022, además del logrado en categoría juvenil de 1999. Y uno de los primeros en vestir la verdiblanca en la Liga de Campeones. Joaquín Sánchez dejó un legado memorable que levantó muchos adeptos, siendo uno de los grandes ídolos recientes del Real Betis.

Uno de los que más le ha seguido desde pequeño es Iván Casaus, un aficionado que comparte año de nacimiento con el exfutbolista y que desde sus inicios siguió al dedillo su trayectoria. Este coleccionista atiende a ElDesmarque para enseñarnos su colección dedicada a Joaquín Sánchez, teniendo en su haber hasta 75 camisetas oficiales del portuense, del Real Betis y de todos los equipos en los que ha militado.

Iván reconoce que sus amigos le dicen que está "un poco loco", pero él presume a viva voz de haber construido un museo de un cariño imborrable. Camisetas de la selección, de la Fiorentina, del Málaga, del Valencia, brazaletes de capitán, unas botas regaladas por el propio futbolista y hasta una camiseta de cuando Joaquín Sánchez jugaba en las categorías inferiores del Portuense. ¿Quieres conocer su historia y ver su colección? Puedes hacerlo en el vídeo de arriba.