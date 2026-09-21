Agencia EFE Sevilla, 21 SEP 2026 - 19:45h.

Se enfrenta a una posible pena de un año y medio de prisión

Golazo a la intolerancia en el Sánchez-Pizjuán: LALIGA y el Sevilla FC plantan cara al racismo

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Un aficionado del Sevilla FC se enfrentará este martes a una petición de pena de un año y nueve meses de prisión por llamar “mono” al jugador del Real Madrid Vinícius Júnior durante un partido en 2023 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Según se recoge en el escrito de acusación, en el juicio, que se tendría que haber celebrado el pasado abril, el procesado se enfrenta a dicha petición provisional de prisión por parte de la acusación pública por un delito contra la integridad moral, por unos hechos que se produjeron cuando el delantero brasileño recibió insultos racistas desde la grada por parte del procesado.

Señala el escrito que, entre los minutos 83 y 86 del partido, cuando el acusado ocupaba su localidad en la grada Gol Norte, próxima al terreno del juego, se dirigió al jugador de forma reiterada, insultándolo “con evidente desprecio al color negro” de su piel y profiriendo contra él gritos y gestos de menosprecio de carácter racista.

Esto generó sentimientos de frustración, vergüenza y humillación con el consiguiente menoscabo de su dignidad, indica la Fiscalía, que indica que las manifestaciones de menosprecio consistieron en concreto en simular los gestos que hacen los primates y reproducir gritando de forma repetida “mono”, así como los sonidos “uh, uh, uh, uh”, que imitan el chillido emitido por ese animal.

El Sevilla identificó y expulsó al aficionado

LaLiga, que está personada en este caso, ya trasladó en su momento al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a la Comisión Antiviolencia su denuncia sobre los gestos racistas de los que fue objeto el internacional brasileño.

El Sevilla FC reaccionó y procedió a identificar al aficionado, quien fue expulsado del estadio y a quien se le aplicó el reglamento interno del club hispalense, además de que su insultos y gestos fueron captados por las cámaras de televisión.