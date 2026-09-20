Alineaciones confirmadas de Villarreal y Levante en la jornada 7 de LALIGA EA Sports

Alberto Cercós García 20 SEP 2026 - 17:24h.

Así salen Íñigo Pérez y Luis Castro en el derbit de la Comunitat Valenciana

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El domingo futbolístico en la jornada 7 de LALIGA EA Sports continúa en La Cerámica con el derbi valenciano entre el Villarreal y el Levante, dos equipos igualados a cinco puntos y que afrontan el encuentro con dinámicas diferentes tras la primera victoria del conjunto amarillo en Málaga y la derrota granota ante el Barcelona. Con el parón de selecciones a la vuelta de la esquina, Íñigo Pérez y Luís Castro tienen ya estas alineaciones confirmadas para el duelo en el feudo del Submarino.

El once confirmado del Villarreal

En el Villarreal, Íñigo Pérez introduce varios cambios respecto al equipo que se impuso al Málaga entre semana. La baja de Santi Comesaña por el golpe sufrido en el tobillo obliga al técnico a mover piezas en la medular. También destaca la presencia de Nathan Saliba y Álex Freeman en el equipo titular, mientras que Carlos Romero, Gerard Moreno o Pepe son algunas de las alternativas que esperan su oportunidad desde el banquillo. El Submarino busca así darle continuidad al triunfo de La Rosaleda y conseguir su primera victoria como local.

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El XI de Íñigo Pérez: Gulacsi; Freeman, Pau Navarro, Veiga, Cardona; Saliba, Pape Gueye; Ollias, Moleiro, Buchanan; Ayoze.

El once confirmado del Levante

En el Levante, Luís Castro recupera su dibujo y varias de las piezas que forman su once más habitual después del aplazamiento del partido ante el Athletic. Dela y Mandi vuelven a formar la pareja de centrales, mientras que Oriol Rey, Jon Ander Olasagasti y Enzo Bardeli ocupan la medular. En ataque, el técnico portugués apuesta de nuevo por su tridente formado por Roger Brugué, Iván Romero y Thiago Fernández, este último cedido por el propio Villarreal y que puede jugar en La Cerámica al no existir cláusula que se lo impida. Dani Requena, otro futbolista cedido por el conjunto amarillo, parte desde el banquillo.

El XI de Luís Castro: Ryan; Toljan, De la Fuente, Mandi, Manu Sánchez; Oriol Rey, Olasagasti, Bardeli; Brugui, Iván Romero, Thiago.