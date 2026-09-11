Posibles alineaciones del Racing - Alavés para la jornada 5 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 11 SEP 2026 - 08:42h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Racing y Villarreal de la jornada 5

El Racing le exigió al Barcelona la cláusula o nada por dos de sus futbolistas

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El Sardinero acoge este sábado 12 de septiembre a las 14:00h el enfrentamiento entre el Real Racing Club de Santander y el Deportivo Alavés, correspondiente a la quinta jornada de LALIGA EA Sports. El conjunto verdiblanco saldrá ante su afición tras caer derrotado por 3-2 frente al Rayo Vallecano en Butarque, un tropiezo que le deja 12º con 4 puntos en cuatro fechas disputadas. Por su parte, la escuadra babazorra llega a tierras cántabras atravesando un momento dulce e ilusionante, acumulando 10 puntos de 12 posibles tras golear por 5-2 a CA Osasuna para firmar el mejor arranque de su historia en la máxima categoría y colocarse como 2º.

Posible alineación del Racing de Santander

El Racing buscará retomar la senda del triunfo siendo continuista y manteniendo su característico dibujo 4-2-3-1. Para este choque, el cuadro local sufre la baja por lesión de Andrés Martín, que se mantendrá alejado de los terrenos de juego hasta mediados de octubre, y la duda de Simon Eriksson por un tendinopatía en el hombro. Julen Agirrezabala custodiará la meta santanderina, en la línea defensiva, Álvaro Mantilla y Jorge Salinas ocuparán los laterales, mientras que Pablo Ramón liderará la zaga central junto a uno entre Jeanuël Belocian y Pedro Felipe. En la sala de máquinas, Iván Martín y Prati o Almeida formarán la pareja en el doble pivote, reservando la mediapunta para Sergio Canales. En el tridente de ataque, Íñigo Vicente estará en el costado izquierdo, Pablo García en el derecho y Yassir Zabiri volverá a situarse como la referencia en punta.

Posible once del Racing de Santander frente al Deportivo Alavés:

Portero: Agirrezabala

Defensas: Mantilla, Pablo Ramón, Belocian/Pedro Felipe, Salinas

Centrocampistas: Iván Martín, Prati/Almeida, Canales

Delanteros: Pablo García, Zabiri, Íñigo Vicente

Posible alineación del Deportivo Alavés

El Deportivo Alavés continuará con el esquema 5-2-3 para intentar mantener su gran momento de forma y asaltar El Sardinero. En el capítulo de ausencias, el bando babazorro cuenta con la baja de Mikel Rodríguez, lesionado de gravedad y fuera hasta abril, mientras que Toni Martínez se mantiene como duda por una microrrotura en el sóleo. Facundo Garcés, por su parte, seguía sancionado, pero se ha roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Antonio Sivera será el elegido en la portería, la zaga de tres centrales estará formada por Nahuel Tenaglia, Ville Koski y Jonny Otto, escoltados por Ángel Pérez y Abde Rebbach en los carriles. En la medular, Antonio Blanco será el pivote y Pablo Ibáñez y Carles Aleñá los interiores. En ataque, la responsabilidad del gol será para Lucas Boyé, el héroe del encuentro frente a Osasuna y para Mariano Díaz, si Toni Martínez no llega.

Posible once del Deportivo Alavés frente al Racing de Santander:

Portero: Sivera

Defensas: Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Jonny, Rebbach

Centrocampistas: Ibáñez, Blanco, Aleñá

Delanteros: Mariano/Toni Martínez, Lucas Boyé