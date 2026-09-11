Posibles alineaciones del Getafe - Deportivo para la jornada 5 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 11 SEP 2026 - 08:47h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Getafe y Deportivo de la jornada 5

Antonio Hidalgo desvela el secreto del nivel de Aubameyang en el Deportivo: "Tendríais que verlo en el día a día"

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El Coliseum se prepara para albergar este domingo 13 de septiembre a las 18:30h el enfrentamiento entre el Getafe CF y el RC Deportivo de La Coruña, correspondiente a la quinta jornada de LALIGA EA Sports. El conjunto azulón saltará a su césped tras haber disputado previamente su compromiso de la fecha 4 ante el Celta de Vigo, que acabó con empate a uno, con la intención de hacerse fuerte ante su público y seguir sumando puntos en casa. Los de José Bordalás se encuentran 15º con 4 puntos. Por su parte, la escuadra gallega llega a tierras madrileñas pletórica de confianza y asentada en una meritoria quinta posición con 8 puntos, impulsada tras firmar una gran victoria a domicilio por 2-3 frente al Villarreal CF en La Cerámica.

Posible alineación del Getafe

José Bordalás apostará por una estructura 5-3-2 dispuesta a frenar el buen momento del Deportivo. En el capítulo de bajas, el técnico alicantino no podrá contar con los lesionados Christantus Uche, Juanmi Jiménez, Kiko Femenía y Adbel Abqar, mientras que Francho Serrano se mantiene como duda en la zaga. David Soria defenderá la portería getafense, la línea defensiva estará formada por Andrés García en el carril derecho y Johan Mojica en el izquierdo. Djené Dakonam, Gudelj y uno entre Boselli y Sazonov serán los centrales. En la medular, Orel Mangala llevará la voz de mando acompañado por Ramón Terrats y Mario Martín. En la delantera, la dupla compuesta por Enes Ünal y Martín Satriano asumirá la cuota goleadora del conjunto azulón.

Posible once del Getafe frente al Deportivo:

Portero: David Soria

Defensas: Andrés García, Djené, Gudelj, Boselli/Sazonov, Mojica

Centrocampistas: Mario Martín, Mangala, Terrats

Delanteros: Enes Ünal, Satriano

Posible alineación del Deportivo de La Coruña

El Deportivo de La Coruña saltará al terreno de juego con un esquema 4-4-2, que puede pasar a 4-4-1-1dispuesto a dar continuidad a sus buenas sensaciones en este inicio de temporada. La única ausencia confirmada en la expedición blanquiazul es la de Noé Carrillo por lesión. Leo Román custodiará la portería coruñesa, en la retaguardia Ximo Navarro actuará en el lateral derecho, Giacomo Quagliata en el perfil zurdo, y la pareja de centrales estará compuesta por Lucas Noubi y Josema Giménez. En el centro del campo, Lorenzo Amatucci será el que lleve la batuta y estará escoltado por Mario Soriano. En la banda derecha estará Luismi Cruz y en la izquierda Antonio Hidalgo tendrá que escoger a uno entre Marc Casadó, Yeremay Hernández o Riki Rodríguez, con un cambio de esquema si el ex del Barça es el elegido. En el ataque, Pierre-Emerick Aubameyang ejercerá de referencia goleadora, mientras que su acompañante será Bil Nsongo.

Posible once del Deportivo frente al Getafe:

Portero: Leo Román

Defensas: Ximo Navarro, Noubi, Giménez, Quagliata

Centrocampistas: Luismi Cruz, Mario Soriano, Amatucci, Casadó/Yeremay/Riki

Delanteros: Aubameyang, Bil Nsongo