David Torres Valencia, 11 SEP 2026 - 13:50h.

"El Sevilla juega en casa y está con menos presión"

Las posibles alineaciones para el Sevilla - Valencia CF para la la jornada 5 de LALIGA EA Sports

Compartir







El Sevilla ha iniciado este curso con una estabilidad que no se le recordaba en las anteriores campañas y, de la mano de Luis García Plaza, ha sumado siete de doce puntos posibles, un dato que pretende incrementar este viernes en la visita del Valencia, que acude al Sánchez-Pizjuán en plena crisis, con Carlos Corberán cuestionado y como colista. Si alguien conoce bien a ambos clubs es el exjugador Kevin Gameiro..

El galo, apodado el pirata, no olvida al Sevilla FC ni al Valencia CF, dos clubes que marcaron su carrera y con los que levantó títulos. El delantero francés, retirado desde hace dos años, ha repasado en una entrevista con La Grada de Radio Esport su etapa como valencianista, el recuerdo imborrable de aquella Copa del Rey de 2019 ante el Barça y la transformación que ha sufrido el club desde entonces. Gameiro reconoce que sigue de cerca a ambos equipos y admite que le duele ver la situación que atraviesan actualmente: "Me da un poco de pena lo que pasa en Valencia y Sevilla". El exdelantero también recuerda su relación con Marcelino, la salida del técnico asturiano, el ambiente de Mestalla y a una generación que consiguió devolver al Valencia CF a la Champions League y levantar un título once años después.

Gameiro analiza el Sevilla FC y Valencia CF

"Me encantan los dos clubes. Tuve la suerte de ganar títulos en ambos clubes. Para mí, fue una experiencia muy buena", comienza su entrevista con los periodistas Roberto Ferriol y Jorge Ruiz, que empiezan por la actulidad che.

¿Se acuerda de la Copa del Rey que ganó con el Valencia CF?

"Hacía once años que el Valencia CF no ganaba un título. Fue muy bonito hacerlo contra el Barça y en el campo del Betis. Fue muy especial. Siempre lo voy a recordar. Ganar 2-1 ante el Barça y marcar fue increíble".

Está retirado ya hace dos años

"Estoy muy contento de mi carrera. He conocido clubes muy buenos y he podido jugar. Estoy satisfecho".

¿Cuál fue el mejor recuerdo del Valencia CF?

"El mejor recuerdo fue ganar la Copa y meternos en Champions. Marcelino fue un entrenador muy bueno. Sin él, fue más difícil aquí".

Menuda plantilla tenían en 2019

"Éramos un equipo muy fuerte. Teníamos experiencia. Empezamos con dificultades, pero terminamos muy bien. Han pasado muchas cosas desde la salida de Marcelino, fue más difícil".

¿Cómo vivió la traumática salida de Marcelino?

"Sí, hicimos un año increíble. El fin del mercado el míster se quejó del propietario y salió. Fue difícil. Marcelino confeccionó un buen equipo, con 15-16 jugadores muy buenos. Era más fácil. Todos los jugadores intentaban aportar muchas cosas".

Y luego el año del COVID

"Fue un año difícil con un entrenador nuevo. Llegó el covid, que fue la 'muerte' del fútbol. No había gente, sin ambiente... fue un mal momento. Mestalla siempre te ayuda mucho, puedes ganar partidos difíciles cuando le gente está contigo. Te dan ganas de devolver el esfuerzo. Disfrutaba de ese ambiente. Los aficionados del Valencia CF son calientes y a veces un poco difíciles (risas). Siempre me ha gustado jugar en estadios calientes".

"El Sevilla juega en casa y está con menos presión"

Hablemos del partido Sevilla - Valencia CF ¿Quién es favorito?

"El Sevilla juega en casa y está con menos presión".

¿Sigue al Valencia CF y al Sevilla?

"Sí, sigo al Valencia CF y Sevilla FC. Son clubes que me han marcado. Me da un poco de pena lo que pasa en Valencia y Sevilla. Son clubes grandes, ahora están con resultados peores y tienen que volver a ser lo que eran".

¿Sientes que se estaba abandonado el Valencia CF tras ganar la Copa 2019?

"No sé si abandonado. Pero han cambiado muchas cosas. Los propietarios han cambiado su estrategia de inversión en el club. Mucho jugador joven y eso a veces funciona y otra es arriesgado".

¿Se imaginaba al Valencia CF así en la actualidad?

"No, no. No me lo podía imaginar. El fútbol es difícil. Cuando no hay mucho dinero, no es fácil. También depende de la estrategia del club. Espero que el Valencia CF remonte este momento". Mejor recuerdo en Mestalla

"El mejor recuerdo en Mestalla… el inicio fue difícil, al principio me pitaban (risas)… pero al final todo cambió. Para mí eso fue una victoria, el sentir ese cariño".

¿Habla con sus antiguos compañeros del Valencia CF?

"Es más fácil hablar con Diakha, Coquelin y Kondogbia por el francés. Diakha lo ha pasado mal con la lesión y ahora está jugando. Estoy muy contento por él. Seguro que encuentra su nivel de antes. He visto que a veces es capitán y tiene esa responsabilidad. Debe guiar a los jóvenes para ganar partidos".

"Estoy contento por mi carrera, pero no me vas a ver en un banquillo"

¿A qué se dedica en la actualidad? ¿Algo relacionado con el fútbol?

"Disfruto de la vida. De momento estoy con mi familia y viajo. Tengo algunas empresas en Estrasburgo, no estoy en el mundo del fútbol. No lo quiero. Estoy contento por mi carrera, pero no me vas a ver en un banquillo. Creo que es un trabajo muy difícil, incluso peor que jugador. Tienes mucha presión. Tienes que hacer un equipo con 20-25 jugadores y solo juegan 11. Esos 15 no están contentos y es difícil de gestionar".