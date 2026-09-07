Basilio García Sevilla, 07 SEP 2026 - 12:57h.

El que más faltas le señalan, el que cuenta con más expulsados y el segundo con más amarillas

Sangante toca balón, el VAR no entra y es increíblemente expulsado sin revisión

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Los problemas entre los árbitros y el Sevilla FC no son cosa nueva ni se reducen a la tarjeta roja que Arouna Sangante este domingo en el partido ante el RCD Espanyol. Si bien es cierto que el nivel arbitral de LALIGA EA SPORTS está en tela de juicio cada jornada, de un tiempo a esta parte en Nervión no entienden muchas de las decisiones que toman los trencillas.

En la segunda jornada, en la visita de los de Luis García Plaza al Athletic Club, se desató un debate nacional por la expulsión de Yuri tras derribar a Miguel Sierra cuando el canterano iba a entrar en el área de Unai Simón. El CTA retorció todos los argumentos posibles e indicó, rara avis, que se habían equivocado los árbitros de campo y de VAR. El Sevilla ganó ese partido, y en las dos últimas jornadas ha sufrido dos jugadas polémicas que no se han pitado en su favor. En el club creen que aún está pagando aquella decisión con el lateral del Athletic que allanó el camino a la victoria en San Mamés.

Pero lo cierto es que, más allá de esas jugadas puntuales, el Sevilla vuelve a ser uno de los equipos más sancionados de LALIGA EA SPORTS, como ya sucediera el pasado curso. Hasta ahora, es el equipo al que más faltas en contra le han pitado (67), el segundo que más tarjetas amarillas ha recibido -13, una menos que el Espanyol- y el equipo con más tarjetas rojas (2), empatado con el Rayo Vallecano. Como ejemplo, Guridi, Suazo, Isaac Romero y Miguel Sierra ya se han cargado con dos tarjetas amarillas en apenas cuatro partidos, mientras que Kike Salas ya se ha perdido un partido por sanción y seguramente Sangante tampoco pueda jugar el viernes ante el Valencia.

Los números del año pasado

Durante el pasado ejercicio, Matías Almeyda se quejó amargamente del trato arbitral que recibió su equipo, y también Luis García Plaza heredó esa sensación de malestar cuando se hizo cargo del Sevilla en el tramo final.

El Sevilla fue el equipo que más tarjetas amarillas vio (105), el tercero con más faltas en contra y también al que más penaltis en contra se le señalaron (11) junto al Celta de Vigo. Este año, de momento, no se le ha señalado penalti alguno en su contra, aunque sí dos a favor en el partido ante el Rayo Vallecano, yéndose al limbo uno sobre Kike Salas en el duelo contra el Atlético de Madrid. En expulsiones fue el noveno, con cinco rojas en total, aunque se sitúa como el equipo que más rojas ha visto en la historia de LALIGA (364).

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En este ejercicio recién empezado, la dinámica en cuanto a polémicas y decisiones rigurosas con los blanquirrojos parece comenzar de manera muy similar al del pasado año.