Posibles alineaciones del Alavés - Osasuna para la jornada 4 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 04 SEP 2026 - 07:29h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Alavés y Osasuna de la jornada 4

El Alavés se cubre las espaldas en el Oviedo y amenaza con una bomba de última hora

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Mendizorroza vivirá un duelo por todo lo alto este domingo 6 de septiembre a las 18:30h, donde Deportivo Alavés y CA Osasuna medirán sus excelentes estados de forma. El conjunto babazorro afronta la cita en un gran momento tras superar por 1-0 al Villarreal CF, ratificando el gran arranque del proyecto liderado por Quique Sánchez Flores que le permite acumular 7 puntos de 9 posibles. Con la misma puntuación desembarca el cuadro rojillo en Vitoria, con buenas sensaciones tras vencer por 1-0 al Getafe CF en El Sadar para certificar también un inicio de campeonato ilusionante.

Posible alineación del Deportivo Alavés

Quique Sánchez Flores mantendrá su reconocible estructura 5-3-2 para asegurar la solidez defensiva que tan buenos frutos le está dando en este arranque liguero. El técnico madrileño no podrá contar con Facundo Garcés, que seguirá siendo baja hasta la jornada 12 por la sanción de la FIFA. Antonio Sivera defenderá el marco albiazul. La zaga estará compuesta por Ángel Pérez y Abde Rebbach actuando como carrileros de largo recorrido, flanqueando al trío de centrales formado por Nahuel Tenaglia, Ville Koski y Jonny Otto. En la medular, la tripleta de centrocampistas la integrarán Pablo Ibáñez, Antonio Blanco y Mikel Rodríguez y en la parcela ofensiva, Lucas Boyé se consolida como referencia en el ataque, mientras que Toni Martínez será baja por una microrrotura en el sóleo por lo que eso abre la puerta a la titularidad de Aitor Mañas o Mariano Díaz en la dupla de delanteros.

Posible once del Deportivo Alavés frente a Osasuna:

Portero: Sivera

Defensas: Ángel Pérez, Tenaglia, Koski, Jonny, Rebbach

Centrocampistas: Ibáñez, Blanco, Mikel Rodríguez

Delanteros: Aitor Mañas/Mariano, Boyé

Posible alineación de Osasuna

Osasuna saltará a Mendizorroza articulado bajo un esquema 4-2-3-1 con la intención de asaltar el feudo vitoriano y mantener su invicto. Para esta cita, Luis Miguel Ramis mantiene las dudas por diversos problemas físicos de tres piezas importantes como Jorge Herrando, Aimar Oroz y Valentin Rosier, condicionando las alternativas en la convocatoria. Sergio Herrera custodiará la portería navarra. La línea defensiva contará con Íñigo Arguibide en el lateral derecho, Abel Bretones en el izquierdo, y la pareja de centrales compuesta por Enzo Boyomo y Alejandro Catena. En la sala de máquinas, Iker Muñoz y Jon Moncayola asumirán el trabajo de contención y distribución, situando por delante a Rubén García en la mediapunta. Arriba, Jonathan Dubasin (o Romain Del castillo, recién llegado) y Moi Gómez se colocarán en las bandas con Ante Budimir como referente goleador.

Posible once de Osasuna frente al Alavés:

Portero: Herrera

Defensas: Arguibide, Boyomo, Catena, Bretones

Centrocampistas: Iker Muñoz, Moncayola, Rubén García

Delanteros: Dubasin/Del Castillo, Budimir, Moi Gómez