Álvaro Borrego 29 AGO 2026 - 20:17h.

El entrenador incidió en la vulnerabilidad defensiva y mostró su enfado por el mal nivel el equipo en la última media hora de partido

El uno por uno del Betis y las notas del ridículo contra el Levante en la jornada 3 de LALIGA

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Manuel Pellegrini lamentó la imagen ofrecida por su equipo este sábado en la derrota ante el Levante (5-2) en el Ciutat de València y reconoció los errores defensivos de sus jugadores. El entrenador del Real Betis hizo hincapié en la vulnerabilidad del equipo, aunque reconoció que le "cuesta encontrar una explicación" a todo lo que ocurrió este sábado.

Valoración del partido

"La derrota se explica fácilmente. Una valoración absolutamente negativa. Primero, porque perdimos y nos hicieron cinco goles. Segundo, porque bajamos muchísimo en el segundo tiempo. Defensivamente fuimos un desastre. En el primer tiempo, como usted dice, nos hicieron dos goles también por errores defensivos nuestros. Estuvimos dos veces por debajo del marcador y logramos igualarlo; terminamos 2-2. Comenzamos el segundo tiempo y tuvimos muy claro el 3-2 para nosotros, el cabezazo de Troy Parrott en el área. No lo convertimos y, de ahí para adelante, desaparecimos. Nos hicieron tres goles más, otra vez de balón detenido, y tuvieron todavía más oportunidades de aumentar. La verdad es que cuesta encontrar una explicación de por qué se bajó tanto en esos últimos 30 minutos del segundo tiempo."

No funcionaron los cambios en defensa

"No, no creo. Primero, porque esta defensa fue la que hizo parte de la pretemporada. Segundo, esta defensa fue la que dejó la portería a cero el primer partido jugando de visita en el campeonato. En esta defensa juegan Héctor Bellerín, Marc Bartra, Natan y Fran García, que es refuerzo. Así que no creo que se busque por ese lado. Lo que pasa es que los rendimientos individuales son siempre importantes. Cambiamos la defensa completa el partido pasado, tuvimos la portería a cero y no nos hicieron goles. Así que, en ese aspecto, no creo que haya sido un problema de nombres, sino un problema de rendimiento".

Pellegrini no busca culpables

"Muchas veces los jugadores tienen una mala tarde y se producen los desajustes defensivos que tuvimos en el día de hoy. Pero no es problema de buscar un nombre o dos nombres, porque además son todos jugadores que están absolutamente hechos. Tenemos que jugar ocho partidos en 27 días y es lógico, más o menos, mantener una rotación en la que todos puedan estar bien físicamente. Así que, por lo menos, no creo que sea eso, porque, si no, el partido pasado habría sucedido lo mismo y no sucedió. Y el primer partido también, que cambiamos a los cuatro con respecto al último partido de la pretemporada, y tampoco sucedió."

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La influencia del calor

"El calor es para los dos equipos. Si uno sintió más o menos el calor, es difícil saberlo, poder evaluarlo. Yo creo que fue más una desconcentración defensiva, sobre todo en balón detenido, donde nos hicieron daño en el primer y en el segundo tiempo, con errores puntuales nuestros en defensa. Así que sería muy fácil echarle la culpa al calor, pero no creo, para mí, que sea un motivo. Si bien afecta, afecta a los dos equipos. No era la mejor hora para jugar el partido, totalmente de acuerdo, pero no podemos centrarnos en que por el calor cometimos el error."