Posibles alineaciones del Málaga - Deportivo para la jornada 2 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 20 AGO 2026 - 09:29h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Málaga y Deportivo de la jornada 2

El Málaga CF acelera el fichaje de Pablo Martínez para la medular: operación inminente

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El Málaga CF y el RC Deportivo de La Coruña se ven las caras en La Rosaleda para disputar el partido que cerrará la segunda jornada de LALIGA EA Sports, fijado para este lunes 24 de agosto a las 21:30h. El conjunto blanquiazul afronta el choque con la urgencia de reponerse tras su amargo debut en la categoría, en el que cayó derrotado por 2-0 frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Por su parte, el cuadro gallego visita tierras andaluzas con la intención de hacer bueno el punto cosechado en Riazor durante la jornada inaugural, donde firmó un empate 1-1 ante el Elche CF.

Posible alineación del Málaga

El Málaga saldrá con un dibujo de 4-3-3 con el objetivo de sumar sus primeros puntos del curso, aunque mermado por las ausencias en la enfermería. Juan Funes no podrá contar con los lesionados Fernando Calero, Diego Murillo, Adrián Niño y Aarón Ochoa, manteniéndose la duda de Moussa Diarra hasta última hora. Bajo palos estará Alfonso Herrero. La línea defensiva estará compuesta por Carlos Puga en la derecha, Einar Galilea y Ángel Recio en el eje central y para la izquierda uno entre Rafita y José Salinas. En la medular, Izan Merino actuará ecomo pivote, flanqueado por Dani Lorenzo y la opción de ver a Carlos Dotor o Rafa Rodríguez. En ataque, David Larrubia ocupará la banda derecha, Carlos Ruiz ‘Chupe’ será la referencia de área y Juan Cruz se disputa la titularidad con Joaquín Muñoz en el extremo izquierdo.

Posible once del Málaga frente al Deportivo:

Portero: Herrero

Defensas: Puga, Recio, Galilea, Rafita/Salinas

Centrocampistas: Merino, Dotor/Rafa Rodríguez, Dani Lorenzo

Delanteros: Larrubia, 'Chupe', Juan Cruz/Joaquín Muñoz

Posible alineación del Deportivo

El Deportivo de La Coruña continuará con su esquema 5-3-2 en busca de la primera victoria de la temporada. En el capítulo de bajas, el cuerpo técnico herculino no podrá contar con Noé Carrillo por lesión, mientras que la principal novedad positiva es el regreso de Yeremay, quien estará disponible tras superar sus problemas de pubalgia. En la portería Leo Román, resguardado por una defensa de cinco hombres con Ximo Navarro, Lucas Noubi y Ede en la zaga central, escoltados por uno entre Adrià Altimira o David Mella en el costado derecho y por uno entre Giacomo Quagliata o Angeliño en el zurdo. En la sala de máquinas, Michele Amatucci, asistente en el gol de la pasada jornada, y Mario Soriano llevarán la manija y por delante, uno entre la joven promesa Asp Jensen y Luismi Cruz. En la delantera, Pierre-Emerick Aubameyang, autor del gol del pasado encuentro, encabezará la ofensiva junto a Bil Nsongo o Yeremay, si este último está recuperado.

Posible once del Deportivo frente al Málaga:

Portero: Leo Román

Defensas: Altimira/Mella, Ximo Navarro, Noubi, Ede, Quagliata/Angeliño

Centrocampistas: Amatucci, Mario Soriano, Asp Jensen/Luismi

Delanteros: Aubameyang, Bil Nsongo/Yeremay