Posibles alineaciones del Atlético de Madrid - Villarreal para la jornada 2 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 20 AGO 2026 - 09:36h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Atlético de Madrid y Villarreal de la jornada 2

Los dos jugadores que están obligados a salir del Atlético de Madrid: no tienen sitio

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El Atlético de Madrid recibe al Villarreal CF en el Estadio Riyadh Air Metropolitano para disputar el choque correspondiente a la segunda jornada de LALIGA EA Sports, fijado para este domingo 23 de agosto a las 17:00h. El conjunto rojiblanco afronta la cita con la moral alta tras arrancar el curso con una sólida victoria por 2-0 frente al Málaga en su feudo. Por su parte, el submarino amarillo visita la capital buscando su primer triunfo de la temporada tras haber firmado un empate 2-2 ante el Racing de Santander en El Sardinero durante la fecha inaugural.

Posible alineación del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid volverá a jugar en el Metropolitano tras las buenas sensaciones del estreno. Jan Oblak continuará bajo palos. En la línea defensiva, Marcos Llorente y Alejandro Grimaldo podrían ser titulares por delante de Jorge Domínguez y Dani Martínez en los laterales, David Hancko liderará la pareja de centrales junto a uno entre Robin Le Normand o Marc Pubill. Cabe decir que 'Cuti' Romero ya está disponible aunque no se prevé su titularidad directa. En la medular, Pablo Barrios fijo, junto a la duda entre Koke y Morten Hjulmand, acompañados por un Kang-In Lee que, tras su golazo en el debut, podría ir directo al once. En el tridente ofensivo, Ademola Lookman en la delantera y Giuliano Simeone en la banda derecha, acompañarán a Álex Baena, quien también se estrenó con un gran tanto de falta, o a Arnau Ortiz, en un once donde Alexander Sørloth continuará siendo baja por lesión.

Posible once del Atlético de Madrid frente al Villarreal:

Portero: Oblak

Defensas: Llorente, Le Normand/Pubill, Hancko, Grimaldo

Centrocampistas: Barrios, Koke/Hjulmand, Kang-In Lee

Delanteros: Giuliano, Lookman, Baena/Arnau Ortiz

Posible alineación del Villarreal

El Villarreal seguirá con un 4-2-3-1 para intentar contener al Atlético de Madrid en el Metropolitano. En la portería se mantiene la pugna bajo palos entre Luiz Junior y Péter Gulácsi. La defensa estará formada por Santiago Mouriño, Juan Foyth, Renato Veiga y Carlos Romero, mientras que Willy Kambwala ultima su salida en calidad de traspaso al Como. En la sala de máquinas, Pape Gueye llevará la manija junto a uno entre Santi Comesaña o Carlos Macià, quien podría ser la gran sorpresa en el once inicial. En las bandas estarán Alberto Moleiro y Nicolas Pépé y en la mediapunta uno entre Gerard Moreno o Ayoze. En la punta de ataque, Georges Mikautadze ejercerá de referencia ofensiva.

Posible once del Villarreal frente al Atlético de Madrid:

Portero: Luiz Junior/Gulacsi

Defensas: Mouriño, Foyth, Veiga, Romero

Centrocampistas: Gueye, Comesaña/Carlos Macià, Pépé, Moleiro

Delanteros: Gerard/Ayoze, Mikautadze