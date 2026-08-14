Posibles alineaciones del Deportivo - Elche para la jornada 1 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 14 AGO 2026 - 06:25h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Deportivo y Elche de la jornada 1

El Deportivo demanda dos fichajes con un perfil común: las opciones de Fernando Soriano

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El Deportivo de La Coruña recibirá al Elche CF en el Estadio de Riazor para disputar el choque correspondiente a la primera jornada de LALIGA EA Sports el lunes 17 de agosto a las 21:00h. El combinado de Antonio Hidalgo vuelve a la máxima competición nueve años después y tiene la ilusión de empezar sumando tres puntos delante de su afición. Respecto al equipo ilicitano, Martín Anselmi quiere empezar con buen pie su nuevo proyecto y alejarse de los fantasmas del descenso que el año pasado acompañaron al Elche hasta la última jornada.

Posible alineación del Deportivo de La Coruña

El Deportivo saltará al césped de Riazor bajo un esquema de 4-4-2 en rombo. Leo Román se perfila como el dueño de la portería blanquiazul, en la zaga Ximo Navarro estará en el carril derecho y Angeliño ocupará el izquierdo, aunque Quagliata también podría ser el elegido en esa posición. En los centrales, acompañando a Noubi estará uno entre Ede y Miguel Loureiro. La sala de máquinas estará comandada por Amatucci en la base, escoltado en los interiores por Mario Soriano y Diego Villares, que apunta a la titularidad ante la lesión de Noé Carrillo en el Trofeo Teresa Herrera frente al Real Madrid. En la mediapunta estará Luismi y en la punta de ataque, la dupla ofensiva que promete dar muchas alegrías a los hinchas del Dépor: Pierre-Emerick Aubameyang y Bil Nsongo. Yeremay, recuperándose de una pubalgia, tendrá que esperar.

Posible once del Deportivo frente al Elche:

Portero: Leo Román

Defensas: Ximo, Noubi, Ede/Loureiro, Angeliño

Centrocampistas: Amatucci, Villares/Noé Carrillo, Mario, Luismi

Delanteros: Aubameyang, Bil Nsongo

Posible alineación del Elche

El Elche seguirá con el dibujo de la temporada pasada; 5-2-2-1. Matías Dituro defenderá la meta ilicitana y, por delante, habrá una línea de tres centrales que estará compuesta por Víctor Chust, David Affengruber y Pedro Bigas, aunque si el capitán ilicitano continúa con molestias, Redondo podría ser una opción. Buba Sangaré y Germán Valera ocuparán los carriles. En la sala de máquinas, el doble pivote será para Gonzalo Villar y Marc Aguado. Por delante, las molestias físicas de Grady Diangana abren la puerta en la mediapunta a Ali Houary o Facundo Buonanotte, recién llegado a través de una cesión en este mercado, y en el otro sector se disputarán el puesto Lucas Cepeda y Martim Neto. En la punta de lanza, Fer Niño ejercerá de referencia goleadora.

Posible once del Elche frente al Deportivo:

Portero: Dituro

Defensas: Sangaré, Chust, Affengruber, Bigas/Redondo, Valera

Centrocampistas: Villar, Aguado, Ali Houary/Buonanotte, Cepeda/Martim Neto

Delanteros: Fer Niño