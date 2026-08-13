Redacción ElDesmarque Madrid, 13 AGO 2026 - 09:41h.

El amistoso no pudo completarse porque el conjunto inglés abandonó el campo

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El Trofeo Costa del Sol terminó con una de las escenas más surrealistas de la pretemporada. Málaga CF y Fulham llegaron al final del encuentro empatados y todo apuntaba a una tanda de penaltis, pero el conjunto inglés abandonó el terreno de juego antes de que comenzara. El motivo, según explicó posteriormente el club malagueño, fue que los lanzamientos no estaban contemplados en el contrato y que disputar la tanda podía provocar que perdieran su vuelo. La situación dejó a los propios protagonistas sin muchas explicaciones y el conjunto andaluz ha terminado "autoproclamándose" campeón del trofeo de verano

Gonzalo García pasa de largo y César Palacios admite no saber nada

El nuevo delantero del Fulham abandonó La Rosaleda sin atender a los medios y evitando entrar en la polémica. Ante las preguntas sobre lo ocurrido, su respuesta fue un escueto: “Buenas noches”. César Palacios, su compañero en el Real Madrid Castilla y ahora también jugador del conjunto londinense tampoco entró a debatir qué había ocurrido y, al ser preguntado por la retirada de su equipo, reconoció desconocer los motivos. “No lo sé, la verdad, no tengo ni idea”, respondió.

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La reacción de Ramón Enríquez al lío del Málaga - Fulham

Desde el Málaga, la sensación tampoco era muy diferente. Ramón Enríquez reconoció que el equipo esperaba disputar la tanda y que los acontecimientos sorprendieron a los propios jugadores. “Nosotros tampoco sabemos porque algunos decían una cosa y otros otra y nos hemos quedado con cara de querer tirar los penaltis, de jugar lo que nos quedaba. Estamos igual de sorprendidos que todo el mundo”, explicó el futbolista. El malagueño admitió además que nunca había vivido algo parecido: “Ha sido la primera vez que me pasan estas cosas”. Pese al desconcierto, el centrocampista se quedó con el aspecto deportivo asegurando que lo importante es que habían sumado el último partido de pretemporada y el conjunto andaluz se tomó la situación con humor tirando un penalti a puerta vacía delante de sus hinchas.