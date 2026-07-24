García Plaza probará ante el Ceuta 'casi' como un partido oficial

Pepe Jiménez Sevilla, 24 JUL 2026 - 21:47h.

El técnico explicó su plan tras el encuentro ante el Cracovia

El nuevo perfil que García Plaza ha solicitado para el Sevilla

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Mucho, posiblemente demasiado, se ha hablado de la alineación de Luis García Plaza ante el Córdoba. El técnico del Sevilla se presentó en el Nuevo Arcángel con un once lleno de jóvenes y aunque muchos creían que podía ser un mensaje dedicado a la directiva de cara al mercado de fichajes, no era más que una línea dentro del plan trazado.

Porque tal y como adelantó Luis García Plaza tras la cita ante el Cracovia, la idea del técnico y sus ayudantes era repartir 45 minutos para "cada grupo" en una de las citas de la semana -Córdoba y Ceuta-, situación que se pudo ver este pasado jueves en terreno cordobés.

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En estas, el propio entrenador confesó que su idea para el otro encuentro de la semana, en este caso ante el Ceuta, es que los jugadores del primer equipo disputen 70-75 minutos, siendo una simulación casi de encuentro oficial en la ciudad deportiva.

García Plaza, condicionado por las lesiones... y las ventas

A pesar de ello, el técnico deberá cuidar todos los detalles ante el Ceuta ante la alarmante falta de efectivos actuales. Con Alfon, Castrín, Marcao y Kike Salas lesionados, el entrenador apenas tiene nueve jugadores del primer equipo disponibles (no contamos tampoco a los descartes o jugadores cerca de salir como Ejuke) y es probable que en ese grupo de los grandes ante el Ceuta tengamos que ver a algunos canteranos como Miguel Sierra.

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En esto, lo lógico es que ante el Ceuta, de inicio, el Sevilla parta con Odysseas Vlachodimos; Carmona, Sangante, Juan Iglesias, Suazo; Agoumé, Guridi, Peque; Miguel Sierra, Oso e Isaac Romero, es decir, con el once que compitió en la segunda mitad ante el Córdoba.

Pendiente estaría la posible reincorporación, aunque parece pronto para ser titulares, de jugadores como Castrín o Kike Salas, que sí podrían tener algunos minutos en la recta final junto al resto de canteranos.