Pablo Sánchez 23 JUL 2026 - 11:04h.

El Athletic anuncia una nueva equipación a lo Aston Martin

Opiniones críticas contra esta nueva camiseta de la próxima temporada

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El Athletic sigue dando pasos de cara a la temporada 26/27 y este jueves vio la luz la que será su tercera equipación. Una camiseta donde predomina el color azul y que el club ha presentado con Nico Williams, Oihan Sancer y Unai Simón como modelos. En el caso del arquero será de color naranja y lo que une a ambas es que el mismo color marca tanto la camiseta como el pantalón.

La equipación también cuenta con unos detalles en blanco por diferentes zonas, convirtiéndose en una total novedad dentro de las últimas camisetas presentadas por el club en temporadas anteriores. Como es lógico, la opinión de la afición es muy importante para saber si tiene o no aceptación. De momento, buena parte de los que han podido verla se han llevado una decepción.

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En líneas generales la afición del Athletic ha sido crítica con el diseño, tildándola de decepción. Lo han hecho con comentarios como los que recopilamos a continuación:

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Terzic y los campeones del mundo

Edin Terzic, entrenador del Athletic, admitió que es "muy especial" para el club rojiblanco tener en la plantilla a tres campeones del mundo como Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams, todos ellos además con un papel relevante en el título conquistado por España en Estados Unidos.

"Es muy especial y forma parte de la historia del club. Estamos orgullosos de que estos jugadores formen parte de nuestro vestuario. Y personalmente estoy deseando que vuelvan y empezar a trabajar con ellos", subrayó el técnico alemán tras el triunfo frente al Sestao River (0-2) en el tercer amistoso de pretemporada.

Terzic reveló que ha mantenido contacto con los tres mundialistas porque cree que "es muy importante establecer una conexión aunque sea a distancia y que no vengan en agosto y escuchen mi voz por primera vez. Por ahora sólo queremos que disfruten del momento. Es un momento muy especial para ellos, para sus familias y para nosotros como entrenadores y como equipo", incidió Terzic antes de restar trascendencia al posible interés del Barça en el fichaje de Laporte.