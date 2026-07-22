David Torres 22 JUL 2026 - 11:11h.

Son baja por lesión Foulquier, Canós, Diego López, Copete y Alberto Marí

El Valencia CF estrena sus fichajes con derrota (1-3)

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ValenciaEl Valencia CF juega este miércoles contra el Eldense de Segunda División en el Estadio Antonio Puchades de Paterna a las 20 horas en el que será el segundo partido amistoso de la pretemporada para los valencianistas tras su estreno con derrota.

El equipo de Carlos Corberán, que perdió el pasado sábado por un resultado de 3-1 en el primer test contra el Petro de Luanda, vigente campeón de la Primera División de Angola, vive su tercera semana de entrenamientos de la pretemporada en la Ciudad Deportiva de Paterna después de ejercitarse la pasada en las instalaciones del Royalverd Training Center en Girona.

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En el primer partido, que desde el club calificaron como un ‘entrenamiento’ y fue a puerta cerrada, los fichajes Justin de Haas y Aliou Dieng ya se estrenaron con la camiseta blanquinegra, mientras que el japonés Ryunosuke Sato no contó con minutos, por lo que este miércoles podría llegar su debut.

Según la información que ofreció el Valencia, hubo jugadores como el portero Stole Dimitrievski que no jugaron, por lo también podrían tener sus primeros minutos.

Entrenado por Claudio Barragán, el Eldense regresará esta campaña a la Segunda división del fútbol español tras haber militado la última temporada en Primera RFEF

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Cómo y dónde ver el Valencia CF - Eldense

En esta ocasión, el partido contará con público, prensa y también será televisado, al igual que el siguiente partido contra el Castellón, que se disputará el sábado en el mismo escenario y a la misma hora.

Son múltiples las formas de ver el Valencia CF - Eldense. El club lo ofrecerá en sus canales oficiales y en la web, la cadena Gol también lo da y la televisión Autonómica À Punt ha anunciado que dará este y todos los choques de pretemporada que restan.