10.000 euros de sanción económica

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Multa al Athletic Club por "pagos atrasados". El Órgano de Control Financiero de Clubes de la UEFA ha impuesto una sanción de 10.000 euros al club vizcaíno por tener "pagos atrasados a otros clubes, empleados y/o autoridades sociales y fiscales" en el ejercicio de la temporada 2025/2026. Además, hay otros seis clubes europeos que reciben otro tipo de sanciones por el mismo motivo.

Entre ellas, la más dura es para el Dinamo Batumi, que ha sido excluido cualquier competición de clubes de la UEFA para la próxima temporada y para las tres siguientes en caso de clasificación. En cualquier caso, la sentencia aún no es definitiva, ya que el conjunto georgiano todavía podría apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

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El Athletic, entre las multas económicas

Entre los casos meramente económicos, como es el del Athletic, la UEFA también castiga al Cluj y al Ballkani con 200.000 euros, al Buducnost con 95.000 euros, al Ordabasy Shymkent con 75.000 euros y y al Sarajevo con 20.000 euros. Asimismo, se suspenden de manera momentánea la exclusión del Cluj y el Ballkani, que habían sido castigados inicialmente sin jugar las dos próximas campañas en competiciones UEFA.

Sólo se les aplicaría dicho castigo en el caso de que ambos continuaran arrastrando pagos atrasados los dos siguientes cursos, hasta 2028.

Misma suspensión se determinó para el Buducnost y el Ordabasy Shymkent, en este caso por sólo una campaña. Aunque, de igual manera, el castigo podría ser aplicado en 2027 si los dos equipos no saldan sus respectivos pagos pendientes.

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Los suspensión prevista de manera inicial de exclusión para estos cuatro conjuntos, ahora en el aire, fue adoptada al ser considerados como reincidentes en los pagos atrasados por más de 90 días o incurrir en circunstancias más graves.