David Torres 11 JUN 2026 - 13:09h.

Kiat Lim saca pecho internacional por un Nou Mestalla que aspira a 50.000 abonados

Quiso hablar con Peter Lim y no la recibió; es candidata a la alcaldía por el PSOE

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ValenciaLa delegada del Gobierno y candidata del PSPV-PSOE a la alcaldía de València, Pilar Bernabé, aseguró que hace falta que la propiedad del Valencia, en referencia al máximo accionista del club Peter Lim, tenga empatía con la ciudad y que ahora no la tiene. "València merece una propiedad (del club) con empatía y que se identifique con la ciudad. Hoy no es así y hay que hacer un esfuerzo para que lo sea", señaló; al tiempo que dio su opinión al debate sobre quedarse en Mestalla o cambiarse en el Nou Mestalla.

Bernabé recordó que en su etapa de concejala de deportes del Ayuntamiento de València solicitó una reunión con Lim para plantearle la necesidad de "trabajar para vincular a la ciudad con el club" porque ya entonces había una "desconexión enorme" pero desveló que "no quisieron". Lo hizo en los 'Encuentros con Las Provincias'. "Necesitamos un mínimo de empatía de la dirección del club con la ciudad", subrayó.

Bernabé sobre el Nou Mestalla

La candidata socialista a la alcaldía fue preguntada por su opinión sobre el Nou Mestalla, cuyas obras reanudó el Valencia hace casi un año y medio después de un parón de más de quince y que tiene previsto inaugurar en el verano de 2027.

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"Hemos tenido tanto tiempo el mamotreto...", lamentó. "En 15 años nos ha dado tiempo a quererlo, a odiarlo, a no desearlo y ahora lo vemos en marcha", resumió Bernabé, que recordó que en este tiempo los clubes y las ciudades han pasado por "todo tipo de fórmulas" incluida la de "rehabilitar los estadios antiguos para hacerlos más grandes".

Cabe recordar que un sector de la afición, encabezado por un grupo de ingenieros y arquitectos apostó por quedarse Mestalla reformando el actual estadio valencianista. Al tiempo, el colectivo UVAM (Últimes Vesprades a Mestalla) han denunciado las obras del nuevo estadio. Dicho esto, las obras avanzan conforme a los plazos marcados en el cronograma pactado con el Ayuntamiento.