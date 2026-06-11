El Betis, reconocido como el club más sostenible de España

Álvaro Borrego 11 JUN 2026 - 15:04h.

El club verdiblanco ha sido reconocido según un informe que tiene en cuenta criterios medioambientales, financieros, sociales y de gobernanza

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El Real Betis Balompié ha sido reconocido como el club más sostenible de la temporada 2025-2026, con una calificación de 7,7 puntos sobre 10, según un informe elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad (OS) que tiene en cuenta criterios medioambientales, financieros, sociales y de gobernanza. El podio lo completan el Athletic de Bilbao y el Celta de Vigo, con los grandes en los puestos cuarto (Atlético de Madrid), sexto (Barcelona) y Real Madrid (octavo).

La media de los equipos de LaLiga es de 5,62 puntos, una nota que para Fernando Prieto, uno de los cinco autores del informe, muestra que "falta mucho por hacer" en materia de sostenibilidad. El OS, laboratorio de ideas experto en métricas de sostenibilidad, ha realizado el análisis basándose en cinco grupos de parámetros: medioambientales (35 %), sociales (20 %), financieros (20 %), de gobernanza (10 %) y sobre la cantera (15 %).

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Los equipos de tamaño medio, más implicados que los grandes

El informe destaca la labor de los clubes de 'tamaño intermedio', que lideran las estadísticas: Betis (7,7 puntos), Athletic (7,4) y Celta (7,1). Los tres 'equipos grandes' no ocupan los puestos de privilegio aunque están arriba. El Atlético de Madrid ha obtenido un 7; el Barcelona, un 6,4; y el Real Madrid, un 6,2.

"Los tres grandes equipos, debido a su tamaño y a sus millones de seguidores tienen una gran responsabilidad y no están tomando todavía el papel de ejemplo en sostenibilidad que les correspondería por su influencia mundial", señala el estudio. Según el informe, "cualquier acción en sostenibilidad de estos clubes podría tener efectos decisivos en docenas de clubes y cientos de miles de seguidores".

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La media, situada en 5,62 puntos, divide la tabla por la mitad: superan esta nota, además de los clubes ya mencionados, el Valencia, el Rayo Vallecano, la Real Sociedad y el Villarreal. Por debajo quedan Osasuna, Espanyol, Sevilla, Deportivo Alavés, Levante, Mallorca, Getafe, Girona, Real Oviedo y, en el último puesto, Elche.

El Betis, en la 'pole'

Con su filosofía, el Athletic es uno de los ejemplos de sostenibilidad en el apartado del uso de la cantera, junto a Barcelona, Betis, Real Madrid, Real Sociedad, Villarreal, Atlético de Madrid y Osasuna.

Es también uno de los líderes en el capítulo de gobernanza, que tiene en cuenta aspectos como la prohibición de tres mandatos, la inclusión de mujeres en puestos clave o la existencia de un código ético y de un canal de denuncias. El Rayo Vallecano, la Real Sociedad y el Celta de Vigo le acompañan en este ámbito.

Por su baja deuda en relación a sus ingresos y por el saneamiento de sus cuentas, el estudio coloca al Athletic Club como uno de los mejores en temas financieros y económicos, junto a Rayo Vallecano, Celta y Real Sociedad.

En aspectos medioambientales, medidos por el uso de energías renovables, autoconsumo, utilización del agua, gestión de residuos o certificaciones ambientales, se encuentra también en el grupo de líderes, junto a Betis, Celta y Atlético de Madrid.

Por último, en aspectos sociales, el análisis considera que, por los fines y extensión de sus fundaciones, la inclusión social o el deporte adaptado, es un ejemplo junto a Betis, Real Madrid, Atlético de Madrid, Celta y Real Sociedad.