La nueva iniciativa saludable del Betis para la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo

Álvaro Borrego 28 ABR 2026 - 19:50h.

El club, a través de su programa Forever Green, ha plantado 30 árboles de ocho especies distintas

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El Real Betis Balompié, a través de su programa Forever Green, y la empresa Revel, patrocinador oficial del Club, han puesto en marcha un plan de arbolado en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, el gran centro de entrenamiento de Cantera situado en la localidad de Dos Hermanas. La actuación ha consistido en la plantación de 30 árboles de ocho especies distintas: almez (Celtis australis), algarrobo (Ceratonia siliqua), aligustre japonés (Ligustrum japonicum), roble australiano (Grevillea robusta), paulownia (Paulownia tomentosa), jacaranda (Jacaranda mimosifolia), morera blanca (Morus alba) y encina (Quercus rotundifolia).

Esta plantación se ha realizado en el corredor de entrada de la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo e incorpora un sistema automatizado de riego por goteo para optimizar el uso del agua. Una iniciativa que contribuirá a la captura de CO2, a la mejora de la biodiversidad y a la generación de espacios más saludables para jugadores, empleados y aficionados. La Ciudad Deportiva Rafael Gordillo cuenta con certificaciones como EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), ISO-14001 y el sello CAAE como espacio sostenible, lo que avala su modelo de gestión ambiental.

Y es que la instalación integró desde su inauguración en 2023 numerosas soluciones que optimizan el uso de recursos naturales y potencian el cuidado del medio ambiente: sistema de recogida de aguas pluviales, sustitución del caucho en lugar del corcho en los campos sintéticos, sistema de iluminación inteligente, diseño bioclimático del edificio principal, uso exclusivo de la aerotermia y movilidad eléctrica.

La nueva plantación se suma a otras iniciativas medioambientales llevadas a cabo por Revel, que ha desarrollado en los últimos años un plan de reforestación en el territorio nacional utilizando drones para la plantación de semillas inteligentes con el objetivo de compensar las emisiones de CO2 de su flota en función de los kilómetros mensuales recorridos por cada vehículo.

La acción ha contado con la presencia de Rafael Gordillo, presidente de la Fundación y director de Relaciones Institucionales del Real Betis; y Rafael Muela, gerente de la Fundación. Por parte de Revel, han asistido Elvira Cabeleira, Chief People Officer, y José Luis Sánchez Naveso, VP del área de Marketing. En la plantación, llevada a cabo por el equipo de trabajo del cuidado del césped de la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, han participado varios de los jugadores del equipo campeón de la Copa del Rey Juvenil y su cuerpo técnico, encabezado por el entrenador Javier Barrero.

Un "ejemplo" en gestión medioambiental

Rafael Muela, gerente de la Fundación, agradeció a Revel la colaboración en una iniciativa que dará un plus a la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo desde un punto de vista medioambiental. "Estamos encantados de poder ejecutar este plan de arbolado. Ya conocemos las condiciones climáticas del sur de España, de ahí la importancia de esta nueva plantación, especialmente relevante ahora que nos acercamos al periodo estival. El Real Betis y Forever Green quieren que este gran centro formativo, además de contribuir al crecimiento futbolístico y personal de los más jóvenes, sea un ejemplo en gestión medioambiental con mejoras continuas", apuntó.

Por su parte, Elvira Cabeleira, Chief People Officer, puso de manifiesto el valor de esta acción que genera un valor ambiental y social. "Para Revel es clave impulsar iniciativas con impacto tangible que, además, nos conectan con las personas y refuerzan nuestra manera de estar en el mundo. Esta colaboración con el Real Betis Balompié y Forever Green nos permite actuar directamente sobre el terreno, en un lugar especial y en una instalación que apuesta por el cuidado y el respeto al entorno, al mismo tiempo que nos involucramos como equipo en iniciativas con propósito", señaló.