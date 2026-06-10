David Torres Valencia, 10 JUN 2026 - 08:48h.

El Valencia CF aspira a repetir 40.000 socios: todas las fechas y descuentos de la campaña de abonos 2026-27

El Valencia CF decidió reducir el descuento para los accionistas y que no fuera acumulable a otros

Compartir







El Valencia CF presentó este martes su campaña de abonos para la temporada 2026-27 que no contemplaba nuevas altas de abonados salvo en la Grada Joven (tiene 40.174 y sólo caben 200 más en la zona de animación); congelaba los precios de los pases pero modificaba los descuentos para los accionistas reduciéndolos y no haciéndolos acumulables. Esta decisión, en la práctica, hace que el aficionado de a pie sólo pueda aplicarse un descuento: por fidelidad (hasta un 15%) o por ser accionista (hasta un 5%) pero no los dos a la vez como sucedía hasta la fecha. La decisión ha sido tomada por el club aconsejada por la empresa que les ayuda en el traslado y la explotación del Nou Mestalla (Legends) ya que en el nuevo campo esta va a ser la política de pases.

Protestas en redes y colectivos: Libertad VCF habla de "Falsedad"

La decisión abrió un agrio debate en redes sociales entre los accionistas afectados y después han sido dos colectivos los que se han posicionado abiertamente en contra de la campaña de abonos. Primero fue Libertad VCF que asegura que es una "falsedad" decir que se congelan los precios pues asegura que "la totalidad de los abonos correspondientes a socios accionistas registra incrementos de entre el 5% y el 10%, cifras que multiplican con creces la tasa de inflación anual del IPC"

Para la APVCF es "un error" y "no se nos consultó"

Por su parte, la APAVCF (Asociación de Pequeños Accionistas del Valencia CF) en un comunicado remitido a los medios de comunicación ha explicado que "Está totalmente en contra de la decisión de reducir el descuento a los accionistas abonados del club, pasando del 10% al 5%, ya que esta medida perjudica directamente a este colectivo".

"No entendemos, bajo ningún motivo, que se reduzca este descuento, ya que ser accionista y abonado significa formar parte del club como propietario en su parte proporcional", aunque recuerdan que el Valencia "es el único club que aplica este tipo de descuento, pero la diferencia está en que, en otros equipos, hacerse accionista no conlleva necesariamente beneficios directos.

PUEDE INTERESARTE Los secretos escondidos en el spot de la campaña de abonos del Valencia CF: Desde la aficionada de Sarriá al gol de Mista

Se queja el colectivo que "en la última reunión realizada, la reducción del 5% del descuento nunca se trató y no tiene otra explicación que el club conocía claramente nuestra oposición a cualquier medida que perjudicara al accionista", e insisten "esta decisión se ha tomado sin tratarla previamente con la Asociación".

Por ello consideran que la "decisión es un error, especialmente porque el beneficio económico para el club es poco relevante y porque se produce en la última temporada en Mestalla" y aseguran que van "a luchar para intentar que el accionista recupere ese 5% que consideramos justo. Ya hemos transmitido al club que esta decisión nos parece un error"