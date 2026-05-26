David Torres 26 MAY 2026 - 12:01h.

Luis Rioja no es feliz con la temporada del equipo

Uno por uno y notas del Valencia CF ante el FC Barcelona: Sobresalientes y notables ante el campeón

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ValenciaLuis Rioja es uno de los más veteranos del vestuario. Papá Rioja, sin embargo, ha estado siempre en primera fila en las batallas que esta dura temporada deja atrás. Curtido en peleas por evitar el descenso, acaba la campaña para el andaluz con la felicidad de haber salvado al equipo per la insatisfacción por no haber sido regulares toda la temporada y haber llegado a Europa. Tras ganar al FC Barcelona con un golazo suyo y antes de irse de vacaciones, el futbolista no se cortó y explicó qué tienen que hacer el año que viene para no repetir los errores del presente.

La receta de Luis RIoja: equilibrio y no apurar tanto

El extremo sevillano del Valencia Luis Rioja expresó que no acaba la temporada feliz, lamentó no haber conseguido la clasificación para la Liga Conferencia y deseó que la próxima temporada encuentren “el equilibrio” para tener opciones europeas durante toda la temporada.

“Lo más importante era hacer nuestro trabajo y luego mirar otros campos. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y por desgracia no se han dado los otros resultados. Es una pena que al no depender de nosotros no hemos podido lograr la clasificación europea, que para mí ha llegado la posibilidad un poco tarde. Espero que para el año que viene no tengamos que esperar a la última jornada”, dijo en VCF Media.

Más regularidad

En ese sentido, Rioja destacó que el equipo va cuarto en la clasificación de la segunda vuelta, pero apuntó que “es tan importante la primera como la segunda”. “Tiene que haber un equilibrio. Tenemos que reaccionar antes y que se vea la rabia desde el principio, que no haga falta ver el peligro para reaccionar. Espero que el año que viene encontremos el equilibrio para tener opciones durante toda la temporada”, dijo el extremo zurdo.