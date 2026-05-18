Unai Núñez, el broche de oro a su temporada y a la del equipo: "Imagínate lo bonito que sería"
Unai Núñez quiere decir hasta luego al Valencia CF dejándolo en Europa
Qué tiene que pasar para que el Valencia CF acabe en Europa
ValenciaUnai Núñez acabará su primera andadura en el Valencia CF la semana que viene. ¿Será la última? Es una pregunta sin respuesta pero, a tenor de las intenciones de ambas partes, parece que al menos va a haber intentona para ampliar esa relación y ¿quién sabe? cerrar su fichaje este verano. El camino no es sencillo, tal y como ha venido informando ElDesmarque, no por falta de voluntad, sino por situaciones contractuales con un Celta de Vigo que no lo quiere pero que necesita hacer caja.
La idea de Unai Núñez a corto plazo
Será, en todo caso, algo que se resuelva más adelante. A corto plazo, la idea de Unai Núñez, que fue titular ante la Real Sociedad este domingo, es dejar a su nuevo club en Europa. "Ahora ya tenemos el objetivo de la salvación hecho y ahora tenemos la oportunidad de pelear por Europa. Imagínate lo bonito que sería una victoria en casa y consiguiendo entrar en Europa. A ver si todos juntos lo conseguimos”, contaba Unai.
Y lo cierto es que necesitarán un milagro para ir a Europa, pero, al menos, ellos se fabricaron esa posibilidad en un partido loco en San Sebastián. “Hemos recibido el primer gol, el equipo le ha dado la vuelta porque no hemos dejado de creer en ningún momento y en la segunda parte, en dos acciones con mala fortuna, hemos recibido otros dos goles y se han puesto por delante. Aún así y con uno menos, el equipo ha seguido confiando y peleando hasta el final, dándole la vuelta al partido”.
Con este panorama, su receta es clara: Luchar hasta el final “Intentamos siempre dar lo máximo en cada partido. Hoy, hemos tenido la fortuna de que se nos ha puesto de nuestro lado y nos llevamos tres puntazos a casa, muy importantes".