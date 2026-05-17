Posibles alineaciones del Levante - Mallorca para la jornada 37 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 17 MAY 2026 - 07:06h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Levante y Mallorca de la jornada 37

El Levante asalta Balaídos y pone el descenso patas arriba

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El Levante recibirá al RCD Mallorca en la jornada 37 de LA LIGA EA Sports en un encuentro que se disputará el domingo 17 de mayo a las 19:00h en el Estadio Ciutat de València. El conjunto granota viene de ganar por 2 goles a 3 al Celta de Vigo en una remontada que ha sacudido la clasificación. Los de Luís Castro dieron la sorpresa y sus opciones para quedarse en primera división han aumentado. El técnico portugués le ha lavado la cara al equipo y el sueño de mantener la categoría es más real que nunca. El Mallorca perdió frente al Getafe por 3 goles a 1 y necesita sumar tres puntos contra el Levante si quiere llegar a la última jornada dependiendo de ellos mismos. Los de Martín Demichelis solo llevan una victoria en los últimos cinco partidos y el encuentro del fin de semana se ha convertido en una final para el conjunto bermellón.

Posible alineación del Levante

El Levante ganó por dos goles a tres al Celta de Vigo en el estadio del club gallego después de remontar un 2-1 en contra. Kervin Arriaga, con ayuda de Ionut Radu, Dela, con un zapatazo desde fuera del área y Roger Brugué en un córner fueron los goleadores del encuentro. Luís Castro no podrá contar con Carlos Álvarez para el partido frente al Mallorca ya que tiene un esguince de tobillo y Unai Elgezabal será la única duda. Respecto al once titular, el técnico portugués tendrá que decidir entre Manu Sánchez y Diego Pampín para el lateral izquierdo y entre Brugué y Kareem Tunde para el extremo de esa misma banda.

Posible once del Levante frente al Mallorca:

Portero: Ryan

Defensas: Manu Sánchez/Pampín, Matías Moreno, Dela, Toljan

Centrocampistas: Pablo Martínez, Arriaga, Olasagasti

Delanteros: Brugué/Tunde, Carlos Espí, Víctor García

Posible alineación del RCD Mallorca

El Mallorca perdió frente al Getafe en la pasada jornada y el duelo contra el Levante será uno de los más importantes de la temporada. Si el club bermellón consigue vencer al conjunto granota, afrontaría la última jornada de LA LIGA EA Sports con mucha más tranquilidad que sus rivales ya que juegan contra el Real Oviedo. Martín Demichelis no podrá contar con Omar Mascarell, que vio la quinta amarilla en el partido de entre semana y tampoco con Mateo Joseph y Jan Salas, que están lesionados. Antonio Raíllo, Marash Kumbulla y Justin Kalumba serán duda. Respecto al once, David López ocupará la posición de Mascarell en el centro de la defensa, a no ser que Raíllo esté para jugar; y Luvumbo parte con ventaja sobre Jan Virgili para ser el acompañante de Vedat Muriqi.

Posible once de Mallorca frente al Levante:

Portero: Leo Román

Defensas: Mojica, Mascarell, Valjent, Maffeo

Centrocampistas: Morlanes, Darder, Samú Costa, Pablo Torre

Delanteros: Muriqi, Luvumbo